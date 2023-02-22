ТСН готовит спецефир и эксклюзивные прямые включения в Национальном марафоне "Единые новости".

Традиционно украинцы проводят все знаковые дни и события новейшей истории нашего государства вместе с 1+1. Именно ведущие телеканала 1+1 Маричка Падалко и Егор Гордеев ранним утром 24 февраля 2022 года первыми сообщили зрителям о начале полномасштабного наступления российского агрессора на Украину. С того дня ровно год украинцы смело оказывают отчаянное сопротивление оккупации, а медийщики надежно держат информационный фронт. Поэтому в этот знаковый день 1+1 Украина и ТСН подготовили своим зрителям особые премьеры.

ТСН в Национальном марафоне "Единые новости"

Вещание ТСН в Национальном марафоне "Единые новости" начнется с 23 февраля в 18:00 и продлится до 6:00 24 февраля. Начнут эфир с традиционного блока новостей.

23 февраля в 21:00 в "Единых новостях" ТСН начнет вечерний спецэфир, в котором вспомнят мысли и разговоры в эфире 1+1 годовой давности. Ровно год назад страна замерла в ожидании того, решится ли страна-террористка на полномасштабное наступление. За несколько часов перед первыми ударами по территории Украины эфир "Твоего вечера" на 1+1 проводили Наталья Мосейчук и Егор Гордеев. О чем говорили политики и какие прогнозы давали эксперты - вспомнят в специальном эфире.

Видео дня

Ровно в 23:30 в новостном марафоне покажут документальный фильм специального корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко "Разведка в голове диктатора" о тайнах американских спецслужб, которые заранее досконально знали об агрессивных планах Кремля.

В четыре утра 24 февраля ведущие ТСН, как и год назад, будут в эфире вместе с украинцами и начнут новостной марафон в момент годовщины вторжения.

1+1 Украина

В 7:00 эфирный день на 1+1 Украина традиционно начнет "Завтрак с 1+1". "Год сильных" - так команда утреннего шоу назвала этот важный эфир. Любимые ведущие вспомнят утро 24 февраля, которое осталось в памяти всех украинцев, а также 365 дней потерь и трагедий, которые несмотря ни на что, не смогли нас сломать. В специальных сюжетах и разговорах с гостями мы увидим, как за этот год стали более чуткими, сильными, смелыми. Зрители узнают, как сложились судьбы героев рубрики "Дневники войны", увидят специальные музыкальные номера от Марты Адамчук, Влада Дарвина и Ptashkin и вместе с Константином Грубичем пожалуют в гости к бабушке Вере Филипповне, которая стала известной, потому что пекла куличи в разрушенной печи.

Эфир будет вестись с нескольких локаций: основной студии "Сніданку з 1+1" и площадки на Центральном железнодорожном вокзале, который стал основными воротами столицы для всех украинцев и уважаемых гостей. Зрители увидят в эфире Руслана Сеничкина, Людмилу Барбир, Егора Гордеева и Нелю Шовкопляс.

В 19:30 покажут премьеру документального фильма "Лютий день очима 1+1", созданного редакцией ТСН. В ленте создатели вспомнят, как 1+1 первым встал на защиту информационного фронта, пережил самый страшный день в истории независимой Украины и выстоял. "Лютий день очима 1+1" - это документальные истории о журналистах, ведущих телеканала 1+1 и топ-менеджерах. Генеральный директор группы 1+1 media Ярослав Пахольчук и генеральный продюсер телеканала 1+1 Максим Кривицкий вспомнят, как в условиях ракетных обстрелов стратегических объектов столицы переносили совещания в подземный паркинг центрального офиса телеканала, который служил и убежищем, и студией.

Наталья Мосейчук, Маричка Падалко, Егор Гордеев, Соломия Витвицкая, Святослав Гринчук, Наталья Островская, директор департамента программирования и контенту 1+1 Андрей Коваль, директор департамента утреннего вещания Юлия Жмакина, шеф-редактор ТСН Элла Белостоцкая, журналистка ТСН Наталья Нагорная, Инна Лебеденко, Александр Моторный, Александр Загородний и другие медийщики поделятся своими инсайтами, воспоминаниями, умозаключениями, архивными кадрами и расскажут, с какими технологическими проблемы пришлось столкнуться, как удалось сохранить устойчивость.

Над созданием проекта работает команда заместителя директора департамента по новым форматам Ольги Кашпор, автор - Ирина Прокофьева.

В 20:15 на 1 + 1 Украина покажут премьеру авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Год". Ведущий был первым журналистом, который воочию увидел и снял ужасы только что освобожденных Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Он видел первые эмоции людей сразу после деоккупации Киевщины, Харьковщины, Херсонщины.

Документальный проект "Год" от команды "Мира наизнанку" - это авторский взгляд Дмитрия Комарова на войну с тех ракурсов, которые не увидишь в новостях. Уникальные, редкие, эксклюзивные комментарии от тех, чьими руками и умом творится наша будущая победа. Главные герои проекта Дмитрия – как простые украинцы, которые уже год каждый день героически показывают свою силу и мощь, так и высокопоставленные лица - министр обороны Украины Алексей Резников, начальник ГУР МО Кирилл Буданов, генерал-полковник Александр Сырский, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Смотрите спецефир ТСН в Национальном марафоне "Единые новости", начиная с 18: 00 23 февраля, и особые премьеры на 1+1 Украина 24 февраля.

Напомним, для того, чтобы1+1 Украина был в списке каналов вашего телевизора/приемника (для настройки приема 1+1 Украина через Т2), необходимо провести процедуру повторного сканирования телеканалов. Приводим инструкцию, как это сделать.