Если партнер принял такое решение, есть только один правильный путь, как действовать.

Не все женщины, к сожалению, проживают свою жизнь с мужчинами счастливо - порой случаются ситуации, когда мужчина хочет уйти из семьи. Одни женщины принимают такой сценарий и отпускают партнера, другие пытаются удержать. УНИАН узнал, что делать, если муж хочет уйти из семьи.

Как действовать, если муж хочет уйти из семьи - советы психолога

Психолог Юлия Латуненко рассказала, как вести себя, если муж хочет уйти и даже развестись. Она считает, что надо давать развод:

Мы не можем, как узника его держать, в браке. Если хотя бы один человек в браке решил прекратить отношения, эти отношения не имеют никакой перспективы на счастливое будущее. Один человек решил - все. Как-то его неволить, заставлять, - это будет насилие. Если один человек говорит - "все, я хочу остановиться", значит у него есть определенные причины, и у него есть право выбора, право свободы. Надо отпускать такого человека. Видео дня

Однако не все женщины согласны с таким сценарием, если мужчина хочет уйти - как удержать его и исправить ситуацию, хотя бы раз в жизни, но думала почти каждая. Психолог говорит, что вопрос о том, как удержать мужчину, возникает, когда женщина относится к мужчине как к бычку, на которого можно палку надеть и в стойло поставить. Это же не животное твое, - это человек с правом выбора и ответственностью. Кто-то кого-то удерживает где-то - это насилие, это криминал, психологический по крайней мере.

Я такая богиня, я такая ведьма, я могу все что угодно сделать с ним - ну тогда он и не является мужчиной, тогда он является твоим маленьким ребенком, с которым ты поступаешь как с вещью то, что ты хочешь. Это уже абьюз, и тогда уже надо подумать, почему тогда он сбежал к другой, потому что, может, контроля ему много было или, может, отношение такое как к ребенку, как к какой-то собственности, которую используют. Это если мы смотрим со стороны женщины.

Если мужчина хочет уйти, но не идет, то причины у него также могут быть - если он не сепарирован от своей матери психологически, то он, конечно, проживет со своей женой много лет, проецирует на нее мать свою, а потом куда от мамы мальчики уходят - к девочкам. Все - он насытил потребность в "мамином молоке". И потом - "я подрос, я подросток, я пошел гулять", и он уходит, сепарируется таким образом. Такая ситуация свидетельствует об инфантильности мужчины. Но зачем женщине удерживать, быть в отношениях с человеком, который уже один раз изменил. Измена может не повториться, но такие отношения могут быть "окрашены" чувством вины мужчины.

Идеальный вариант берем - если он извиняется, пытается восстановить отношения, если он испугался, что потеряет жену, он возвращается к ней. Но он возвращается к ней не как к женщине, а как к маме, которую он боится потерять. Это психологический процесс несепарированного мужчины. Если он уже пошел к девочкам - иди, живи дальше, бери ответственность. Вообще - это очень незрело, когда люди, будучи в отношениях, начинают другие отношения и устраивают треугольники. Это вообще симптом отсутствия сепарации от родительских фигур, причем как у женщины, которая позволяет этому быть, закрывает глаза, или пытается удержать, восстановить, быть в дальнейшем с этим партнером. Или у мужчины, который несепарирован от матери и бегает к девочкам, но он же не покидает маму.

В итоге, Латуненко советует всегда отпускать мужчин и не способствовать инфантильной позиции. Понимать, что взрослые люди, как партнеры, решают вопросы по-взрослому, а различные "качели" или манипуляции - это детская история.

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