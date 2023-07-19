Порой незаметные поступки говорят куда больше, чем громкие слова.

Существует ли настоящая любовь? Пользователь Reddit доказал, что искренние чувства реальны. Он убедился в этом совсем недавно, когда его жена показала всю свою любовь одним простым поступком.

Все случилось несколько дней назад. Мужчина пришел домой с ужасной головной болью. Он сразу же лег спать. С утра ему было нужно собираться на работу.

Мужчина думал, что останется без завтрака. Все дело в том, что он и его жена не моют посуду вручную. Для этого у них есть посудомоечная машина, однако грязные приборы приходится собирать несколько дней, чтобы устройство было полностью загруженным.

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Вечером мужчина видел, что дома нет чистых ножей. Он очень любит есть по утрам булочку с маслом. Но даже не надеялся найти чистый нож. Каково же было его удивление, когда он посмотрел в ящик со столовыми приборами.

Жена, зная о любимом завтраке мужа, перед сном вымыла этот нож. Она не забыла о том, что с утра ее любимый захочет есть. Этот, казалось бы, маленький и очень незаметный поступок, поразил мужчину. Он отмечает, что понял всю правду об отношениях - незначительные мелочи значат куда важнее громких слов.

"Через две недели нашему браку исполняется 10 лет. Я чувствую себя безмерно любимым", - отметил счастливый мужчина.

Реакция сети

Пользователи Reddit были впечатлены не только самой историей мужчины. Их поразило то, с каким трепетом он описывает поступок жены. Супруг ценит всю заботу и замечает, что для него делают. Пользователи пишут:

"Сколько благодарности я получаю, когда раскладываю по парам носки мужа. Когда мы собираемся на работу, всегда сложно найти подходящую чистую пару носков. Он очень благодарен, и это заставляет меня чувствовать себя такой любимой"

"Приятно, что вы замечаете мелочи. Я надеюсь, вы скажете ей, как сильно вы цените всю заботу. Говорите об этом хотя бы время от времени. Мой муж никогда не говорит ни слова о таком"

"Чувак, это заботливая жена! Мужик, держи ее и никогда не отпускай".

Напомним, ранее в сети назвали главные признаки здоровых отношений.

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