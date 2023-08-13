Смелый мужчина рисковал своей жизнь, а теперь остался в одиночестве, любимая от него ушла.

Расставание - самый неприятный момент в отношениях. Особенно обидно, когда это случается неожиданно. К примеру, одна девушка бросила своего избранника за то, что он спас ее от грабителя.

Так, на Reddit появилась история от пользователя, который попросту шокирован ситуацией. Он встретил прекрасную девушку, вскоре они начали жить вместе, но все изменила одна ночь.

Парень проснулся от того, что услышал, как кто-то вскрывает замок двери в его квартиру. Он разбудил девушку и приказал ей закрыться в ванной. Также парень сказал ей вызывать полицию.

Видео дня

Сам он взял оружие. Парень много лет стрелял в тире и увлекался этим хобби довольно серьезно. Потому у него дома всегда был пистолет. Грабитель показался из-за угла, парень дважды в него выстрелил. Приехала полиция, труп неизвестного забрали.

А девушка просто сбежала из дома. Она уехала к своим родителям, после чего начала говорить, что больше не хочет встречаться с парнем. Оказалось, она против насилия. А тот факт, что ее избранник убил грабителя, который проник в квартиру и мог убить их двоих, ее не интересовал.

"Я до сих пор очень расстроен. Я потерял человека, который много для меня значит, потому что какой-то тупой наркоман не мог не ворваться в мой дом! Если бы этот грабитель выбрал другую квартиру, я бы до сих пор был с ней", - признался огорченный парень.

В один момент он потерял любимую девушку. Теперь он не знает, что делать, а потому просил совета у пользователей.

Реакция сети

Комментаторы поддержали парня. Они отметили, что судить о том, мог ли он не убивать грабителя, будут правоохранители. А девушка, как считают в сети, могла бы поблагодарить избранника за то, что он ее спас.

"Ты сделал то, что должен был сделать. Он мог убить тебя и твою девушку"

"Это отстой. Вы не должны извиняться за то, что должны были сделать. И она, вероятно, не сможет жить с этим, независимо от того, по чьей вине это произошло. Но виновен лишь один. И он уже мертв"

"Жаль, что она так поступила. Вдвойне больнее переживать такое в одиночестве".

Напомним ранее стало известно о женщине, которая узнала об измене своего мужа, когда была беременной. Ее месть он никогда не забудет.

Вас также могут заинтересовать новости: