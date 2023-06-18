Он пытался врать, но лишь загнал себя в угол.

Измены - одна из главных причин разводов. Мужчины и женщины тяжело переносят предательство и часто не могут простить, что вместо них их вторая половинка предпочла кого-то другого. Одной из таких историй поделилась девушка, которая ждет ребенка и узнала, что муж ей изменил.

Так, она написала на Reddit свою историю. Это похоже на крик о помощи, ведь беременная девушка не знает, что ей делать. Она живет в браке со своим избранником меньше года, их отношения были идеальными, но все изменилось после мальчишника.

Ее муж отправился на вечеринку с друзьями, но перед этим пообещал, что не пойдет в стриптиз-клуб. Девушка сразу сказала любимому, что для нее это будет большим ударом, а потому он клялся, что никогда не будет этого делать.

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Однако во время вечеринки у него "внезапно" разрядился телефон. Девушка волновалась и не могла дозвониться, поэтому она решила отследить местонахождение супруга. Оказалось, он был в стриптиз-клубе.

После этого она все-таки связалась с мужем. Он начал оправдываться и говорить, что ему пришлось пойти в клуб с друзьями, но он не смотрел и не прикасался к танцовщицам. По словам мужчины, его товарищи платили по 1 тысяче долларов (примерно 37 тысяч гривень) за приватные танцы в отдельных комнатах. Он же клялся, что этого не делал.

"На следующий день я решила проверить наш общий счет в банке. Там был платеж на тысячу долларов. Он признался, что зашел в приватную комнату со стриптизершей, но поклялся (жизнью нашего будущего ребенка), что осознал неправильность своего поступка и сбежал из комнаты до того, как что-либо произошло", - рассказала девушка.

Она поверила мужу, но вскоре предложила ему вернуть деньги за приватный танец, ведь его не было. Девушка сказала, что может позвонить в клуб и попросить проверить камеры наблюдения. Если ее муж действительно сбежал из комнаты, ему вернут деньги.

"Затем он впервые признал, что действительно смотрел на танец, который стриптизерша исполняла топлес, и разрешала себя трогать. Я опустошена и не знаю, как справиться с этим", - призналась беременная девушка.

Она прогнала мужа к его матери. А теперь девушка осталась одна и не знает, можно ли спасти брак.

Можно ли простить измену - мнение комментаторов

Пользователи умоляют девушку адекватно посмотреть на ситуацию. Они считают, что ей не стоит спасать брак и пытаться простить того, кто клялся жизнью ребенка и врал. Комментаторы пишут:

"Он поклялся жизнью своего будущего ребенка, что только делает его просто ужасным человеком. Мне жаль, что вы проходите через это"

"Обратитесь за поддержкой к своей семье и друзьям, вам и вашему ребенку будет намного лучше без него"

"Нет, не прощай его. Не прощай измены и не прощай ему клятву на жизни ребенка".

Напомним, ранее сеть обсуждала другую ситуацию, в которой девушка простонала имя другого парня во время секса и выдала невероятное оправдание.

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