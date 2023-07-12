Женщина узнала, что ее муж молчал о преступлении.

Всем известно, что любая тайна рано или поздно раскроется. Однако многие люди все равно пытаются скрывать свои постыдные секреты, а потом в один момент их жизнь может разрушиться.

Так, женщина рассказала на Reddit, что она случайно узнала тайну своего мужа. И теперь она не может ему доверять. Мужчина в один миг потерял все, он оказался на грани развода и упал на самое дно в глазах любимой женщины.

Все случилось на вечеринке, которую у себя дома устроили муж и жена. Друг мужчины был пьян и проболтался о том, что когда-то он изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, "накачав" ее наркотиками. Обо всем этом он говорил со смехом. Женщина заметила, что ее муж не удивился, услышав историю своего товарища. А потому она сразу же спросила, что он об этом знает.

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"Он сказал, что его арестовали за то, что он накачал наркотиками 15-летнюю девушку, которая сбежала на одну из их вечеринок в колледже, и "она получила то, что заслужила, потому что маленькие девочки не должны сбегать и веселиться с большими мальчиками" - процитировала своего мужа женщина.

Услышав это, она сразу же попросила всех гостей вечеринки уйти. Также женщина прогнала друга мужа, который оказался насильником.

"Мой муж сказал, что я слишком остро реагирую и веду себя как "королева драмы", а его приятель изменился и совершил глупую ошибку, как и все 21-летние. Я сказала ему, что изнасилование не является глупой ошибкой и что если он хочет защитить своего приятеля, он может следовать за ним прямо за дверь" - рассказала она.

Теперь женщина не знает, что ей делать. Семья мужа винит ее в том, что она устроила скандал якобы на пустом месте. Сама она очень боится, ведь растит 14-летнюю дочь и понимает, что девочка может быть в опасности, так как ее отец дружит с насильником и приглашает его к ним домой.

"Мой муж был на той же вечеринке и знал обо всем этом все время, поэтому это делает все намного хуже. Потому что он знал, что сделал его приятель, и поддержал его, и позволил ему быть рядом с нашей дочерью. И даже хотел, чтобы он был ее крестным отцом", - призналась женщина.

Реакция сети

Пользователи считают, что автор поста поступила правильно, когда выгнала насильника и предложила мужу уйти вместе с ним. Также они советуют женщине подумать, хочет ли они жить с человеком, который оправдывает преступления.

"Я чувствую, что если он хвастается этим на вечеринке, это, вероятно, не самое худшее, что он когда-либо делал"

"Что будет, если его дочь изнасилуют? Он тоже будет дружить с этим насильником? Это ужасно"

"Тот факт, что он так готов защищать его, вызывает беспокойство".

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