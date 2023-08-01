Оказывается, взрослые женнщины очаровывают своей уверенностью в себе.

На Reddit появился необычный вопрос от женщины. Она поняла, что с ней хотят знакомиться исключительно те мужчины, которые младше нее. Женщина была удивлена, ведь не знала, что теперь всех привлекают "милфы" - избранницы постарше.

Однако в сети быстро объяснили, почему парни все чаще не хотят встречаться с ровесницами. Они заводят отношения со взрослыми женщинами, так как видят в таком романе немало плюсов.

Так, комментаторы отмечают, что взрослые женщины никогда не будут отвлекаться на пустяки. Они, как пишут комментаторы, всегда сосредоточены на отношениях и точно знают, чего хотят от общения с тем или иным человеком.

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"Они опытные, знают, чего хотят, и у них есть закуски", "Ее телефон не прилип к ее руке. Он у нее в сумочке или кармане, где ему и место", - отметили комментаторы.

Помимо этого, парни выбирают романы с женщинами постарше, если устали от постоянных ссор с ровесницами. Юные девушки часто устраивают "драмы" на пустом месте. А взрослые женщины куда серьезнее.

"Милфа не создает драму. У нее куда больше опыта. А с молодыми женщинами просто труднее взаимодействовать", - отметили в сети.

Также комментаторы отметили, что многие парни ищут "милфу", так как попросту не хотят заводить детей. Женщина постарше либо уже стала матерью, либо четко решила, что это не для нее.

"Возможно, это связано с тем, что меньше людей хотят иметь детей, поэтому возраст женщины больше не имеет значения", - указали комментаторы.

Ну а самым главным плюсом в отношениях с женщиной постарше пользователи назвали то, что она не ошарашит избранника список странных запросов. И если парни боятся "нарваться" на корыстную избранницу, то они все чаще ищут ту, которая уже состоялась в жизни.

"Потому что они не требуют, чтобы вы были высоким и водили BMW. Иногда они сами ездят на BMW!" - заявили в сети.

Напомним, ранее в сети назвали неочевидные плюсы и минусы секса на одну ночь.

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