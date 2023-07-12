Рассказываем, что значит, если мужчина не женился до 35 лет и стоит ли ждать его.

Психологи утверждают, что далеко не всегда отношения, даже серьезные, заканчиваются свадьбой. Некоторые мужчины готовы отвести свою любимую под венец только на словах - на деле же оказывается, что взрослый мужчина не хочет жениться. Узнайте в статье, почему так происходит и есть ли смысл давать ему время.

Почему мужчина не хочет жениться - психология выбора

Зачастую, причиной того, что мужчина не хочет жениться, но и не отпускает, оказываются его личные психологические травмы. Для здорового человека свадьба - это логичный следующий этап отношений, момент, когда союз обретает более четкие очертания и уровень ответственности. Когда люди находятся в браке, они уверены друг в друге и в построении совместного будущего.

Получается, что если мужчина отказывается от свадьбы, он:

Видео дня

не уверен в своих чувствах к вам;

выбирает между вами и кем-то еще;

знает, что вы не хотите за него замуж;

материально не готов содержать семью;

не "нагулялся" - слишком молод для обязанностей;

боится потерять свою свободу и независимость.

Кроме того, у вас могут быть разные взгляды на институт брака и семьи - если для вас женитьба - это показатель и гарантия, то ваш партнер может воспринимать такое действие, как бессмысленные устаревшие скрепы. То есть, если мужчина не женился до 45 лет или по достижении любого другого возрасте, старше 30, это может говорить о его внутренней неготовности к подобному шагу.

Как себя вести, если мужчина не хочет жениться - тревожные звоночки

Даже к такому щепетильному вопросу стоит подходить разумно - если у вас хорошие отношения, вы чудесно понимаете друг друга, вам хорошо вместе и свадьба сейчас не в приоритете, то можете подождать более благоприятного момента. Так сказать, проверить чувства.

Но есть ситуации, когда стоит начать бить тревогу. К ним относятся:

отсутствие общего бюджета;

жизнь мужчины за ваш счет довольно длительный срок;

полное равнодушие к вашим проблемам;

безучастное отношение к жизни вас и вашей семьи;

отсутствие знакомства и общения с его друзьями.

Также подумайте, стоит ли продолжать отношения, если мужчина не хочет жениться, и к тому же вообще не говорит о каком-либо совместном будущем всерьез. Помечтать о несбыточном 1-2 раза в месяц - это одно, а ставить реальные цели и что-то делать для их реализации - совершенно другое.

Полезный лайфхак: понаблюдайте, насколько активно мужчина вкладывается в вас материально - от этого зависит степень его привязанности к вам. Ни один парень не будет вкладываться в женщину, на которую у него нет планов.

Вас также могут заинтересовать новости: