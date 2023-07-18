Теперь женщина не знает, что ей делать, и как пережить эту ситуацию.

На Reddit появился "крик души", от женщины, которая нуждается в совете. Ее муж подал на развод из-за единственного "нет" - всего одна ситуация разрушила их брак.

По словам женщины, у нее начались интимные проблемы. Однако она работает над этим и старалась сделать так, чтобы ее муж не страдал из-за отсутствия интимной близости. Но на днях женщина слишком устала, а потому когда супруг предложил ей отправиться в спальню, она впервые ему отказала.

Мужчина этого ответа не ожидал. Он отправился спать на диван, а утром ушел из дома до того, как проснулась его супруга. Через несколько часов он вернулся и заявил, что уже общался с юристом и подает на развод.

Видео дня

Женщина умоляла мужа дать ей еще один шанс. Она была очень огорчена, просила прощения и обещала, что будет еще больше его любить. Однако мужчина был настроен решительно.

Он заявил, что даст женщине шанс, но уже после развода. Мужчина утверждал, что его супруга должна понять: он нуждается в близости и не будет идти на компромиссы.

"Мой брак распался именно так... Он сказал, что все будет в порядке, если я повышу свое либидо. Тогда мы можем снова пожениться, но пока ему нужно развестись", - призналась женщина.

Она не знает, что ей делать. Одно "нет" разрушило все, а теперь женщина попросту в отчаянии.

Реакция сети

Пользователи отметили, что нежелание выполнять "супружеский долг" нередко становится причиной для развода. Однако, как отметили комментаторы, женщине не стоит умолять мужа одуматься. Они считают, что ее супруг поступил эгоистично и показал свое нежелание работать над отношениями.

Помимо этого, комментаторы резонно подчеркнули тот факт, что мужчина и женщина просто по-разному относятся к сексу, а потому не подходят друг другу Также пользователи добавили:

"Ты хочешь провести остаток своей жизни, занимаясь сексом, когда ты этого не хочешь? Вам обоим явно нужно познакомиться с новыми людьми, потому что это стало проблемой"

"Если вы не хотите заниматься сексом, то зачем обязывать себя делать что-то настолько интимное? Жизнь не должна быть такой тяжелой, отношения не должны быть такими сложными. Отпустите это и найдите кого-то, чье либидо соответствует вашему"

"Если он говорит, что причина развода - отсутствие секса, то он просто использует тебя как объект. Поскольку ты не даешь ему того, чего он хочет, он считает тебя бесполезной".

Напомним, ранее в сети назвали главные признаки токсичных отношений, которые точно не стоит игнорировать.

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