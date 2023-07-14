Рассказываем, как ускорить созревание зелёных томатов и красных в открытом грунте.

Помидоры выращивают практически все украинцы, но эти растения требуют качественного ухода, иначе урожая вы будете ждать очень долго. УНИАН расскажет, как ускорить созревание томатов в открытом грунте с гарантированным результатом.

Зачем нужен стимулятор созревания томатов

Как известно, помидоры - культура "долгоиграющая", ведь в естественном ритме от посева до сбора урожая должно пройти 5-7 месяцев. Это много - в наших широтах лето хоть и долгое, и жаркое, но не всегда стабильное. Именно поэтому многие дачники советуются между собой, что нужно сделать чтобы помидоры быстрее созрели.

Ускорять этот процесс нужно обязательно не только для того чтобы съесть или законсервировать томаты. Если затянуть с этим, то осенью растения могут стать жертвами фитофторы, грибка и разных вредителей, которые активизируются при похолодании и высокой влажности.

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Что сделать, чтобы помидоры быстрее краснели дома на грядке

Существуют несколько простых и понятных способов, как ускорить созревание томатов в открытом грунте:

увеличить количество света (сформировать в один стебель, повернуть ближе к солнцу);

собирать помидоры бурого цвета и оставлять их в картонных ящиках для дозревания;

удалять минимум 1\3 цветоносов, особенно - вверху побегов;

контролировать полив, чтобы томаты вместо роста (от влаги) отдавали силы формированию плодов.

Также вы можете прибегнуть к "дедовским" методам - например, сделать надрез по стволу растения. Вам нужно острым ножом прорезать стебель на расстоянии 15 см от земли. Внутрь вставить зубочистку или медную проволоку. Такая хитрость убережет томаты от фитофторы и ускорит созревание плодов.

Кожура банана - еще один нестандартный способ активизировать покраснение томатов. Вам нужно положить кожуру в пакет, потом этот пакет надеть на помидорную кисть и завязать так, чтобы не поступал воздух. Через 3 дня снять, а еще через 3 дня удивиться, как плоды начали краснеть и набухать.

Препараты для ускорения созревания томатов

Опытные дачники рекомендуют опрыскивать растворами и настоями помидоры, чтобы ускорить их созревание. Положите 6-7 кустов взрослой крапивы в десятилитровое ведро с водой, настаивайте 2-3 дня, а потом опрыскивайте растения. Второй вариант - с использованием йода. В этом случае вам нужно в 10 л воды растворить 40 капель йода, перелить раствор в пульверизатор и обработать томаты.

Неплохо себя зарекомендовали и спиртовые инъекции для зеленых или бланжевых помидоров. Вам нужно дождаться, когда плод достигнет своих нормальных размеров, а потом с помощью шприца ввести 0.5 мл водки в то место, где соединяются плодоножка и томат. Через несколько дней начнется активное созревание.

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