Любители пионов сажают их на своей клумбе, чтобы наслаждаться красивым цветением и тонким ароматом. Однако чтобы пионы цвели ярко и пышно, необходимо знать, как и чем подкормить их весной.

Пионы - это красивые и популярные цветы, которые украшают сады и парки по всему миру. Чтобы получить пышное и обильное цветение пионов, нужно правильно ухаживать за кустами, в том числе и подкармливать. В этой статье мы расскажем, чем подкормить пионы народными средствами и чем кормить пионы для пышного цветения.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как правильно сделать подкормку из дрожжей.

Что нужно для обильного цветения пионов - 3 важных правила

Для обильного цветения пионов необходимо, в первую очередь, обеспечить им достаточное количество солнца и воды.

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Кроме того, растения нуждаются в регулярной подкормке минеральными удобрениями, а также в периодическом удалении увядших цветов и стеблей.

Подкормка пионов весной - правила и пропорции

Кусты пионов требуют ухода, который включает три этапа подкормки:

после таяния снега (15 г калия и 10 г азота на куст);

во время бутонизации (15 г сернокислого калия, 10 г мочевины и 15-20 г суперфосфата);

через 2 недели после цветения (0,5 ст.л. сульфата калия и 1 ст.л суперфосфата).

Важно. Правильное количество удобрений является главным фактором в росте здоровых и крепких кустов пионов. Если удобрить пионы слишком сильно, то на кустах будет много листвы, а цветочные бутоны не будут завязываться.

Подкормка пионов народными средствами - используем золу и дрожжи

Если вы занимаетесь выращиванием цветов, то, возможно, задавались вопросом, можно ли золу сыпать под пионы. Однозначно да. Зола для пионов, как бальзам. Просто посыпьте золой кусты во время рыхления почвы. Используйте не более 1 литра золы на куст.

Еще одна лучшая подкормка для пионов - дрожжи. Подкормка пионов дрожжами производится так:

растворите 100 г обычных дрожжей в литре воды;

добавьте к смеси полстакана сахара;

подкормку необходимо настаивать минимум полдня;

после этого разбавить подкормку в ведре воды и полить кусты пиона.

Теперь вы знаете, какая лучшая подкормка для пионов. Помните, что регулярная подкормка пионов поможет сохранить их здоровье и красоту, а также обеспечит вас крупными бутонами.

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