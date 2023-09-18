Огородники и садоводы, которые любят все органическое, должны знать, что кошачий наполнитель для грунта - лучшее, что можно использовать.

Наполнитель для кошачьих туалетов может стать настоящей находкой для дачников. Существует множество способов использовать его как на огороде, так и для комнатных растений. Кошачий наполнитель для грунта станет незаменимым, если разобраться с его свойствами.

УНИАН разбирался, можно ли использовать кошачий наполнитель для рассады.

Что входит в кошачий наполнитель – это важно знать

Сейчас существует масса вариантов наполнителя для кошачьего лотка. Кошки - существа привередливые, и любят все натуральное. Любая химия, которая может быть неприятной для них, не применяется для ухода за пушистиками. В связи с этим наполнитель используется натуральный.

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К примеру, его могут делать из древесных опилок, жмыха кукурузы, глины, цеолита и прочего. При этом производители наполнителя часто добавляют компоненты, которые помогают бороться с запахами и не дают размножаться различным микроорганизмам. С этой целью используют соду, уголь, ионы серебра и прочее.

Куда можно использовать кошачий наполнитель – вы не догадывались

Оказалось, что наполнитель имеет очень широкий функционал для использования на огороде, в саду и для домашних растений. Для этой цели подойдет лишь натуральный и не использованный наполнитель. В частности, речь идет о наполнителе, изготовленном из древесных опилок - именно его высоко ценят любители всего органического.

Для чего используют древесный наполнитель:

кошачий наполнитель, как мульча, может привести к снижению уровня азота в грунте, потому что часто его делают из хвойных деревьев. В связи с этим его рекомендуется использовать для мульчирования междурядья. кошачий наполнитель вместо дренажа часто используется для комнатных растений или деревьев. Для этого подойдет не только древесный, но и цеолитовый наполнитель, который отлично проводит влагу и хорошо влияет на растения. кошачий туалет в компост также используется. Для этих целей опилки рекомендуется сначала подержать в пластиковом мешке не менее трех месяцев, при этом обрабатывая их раз в 14 дней раствором мочевины.

Также такой наполнитель для кошачьего лотка отлично подходит для рассады, даже не нужно использовать грунт.

Какой кошачий наполнитель подходит для растений – важно не ошибиться

Как мы уже выяснили, помимо древесного, подходит и цеолитовый наполнитель. Цеолит - экологически чистый продукт длительного действия, поэтому его любят использовать, как наполнитель для лотков домашних животных как в доме, так и на улице.

Кстати, цеолитовый наполнитель для цветов станет идеальной средой. В частности, его любят фиалки, гибискусы, драцены, фикусы, пальмы, цитрусы, гранаты, диффенбахии, монстеры, спатифиллумы, орхидеи и другие.

Ранее УНИАН писал, какой лучше всего наполнитель для кошачьего туалета.

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