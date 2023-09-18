Наполнитель для кошачьих туалетов может стать настоящей находкой для дачников. Существует множество способов использовать его как на огороде, так и для комнатных растений. Кошачий наполнитель для грунта станет незаменимым, если разобраться с его свойствами.
УНИАН разбирался, можно ли использовать кошачий наполнитель для рассады.
- Что входит в кошачий наполнитель – это важно знать
- Куда можно использовать кошачий наполнитель – вы не догадывались
- Какой кошачий наполнитель подходит для растений – важно не ошибиться
Что входит в кошачий наполнитель – это важно знать
Сейчас существует масса вариантов наполнителя для кошачьего лотка. Кошки - существа привередливые, и любят все натуральное. Любая химия, которая может быть неприятной для них, не применяется для ухода за пушистиками. В связи с этим наполнитель используется натуральный.
К примеру, его могут делать из древесных опилок, жмыха кукурузы, глины, цеолита и прочего. При этом производители наполнителя часто добавляют компоненты, которые помогают бороться с запахами и не дают размножаться различным микроорганизмам. С этой целью используют соду, уголь, ионы серебра и прочее.
Куда можно использовать кошачий наполнитель – вы не догадывались
Оказалось, что наполнитель имеет очень широкий функционал для использования на огороде, в саду и для домашних растений. Для этой цели подойдет лишь натуральный и не использованный наполнитель. В частности, речь идет о наполнителе, изготовленном из древесных опилок - именно его высоко ценят любители всего органического.
Для чего используют древесный наполнитель:
- кошачий наполнитель, как мульча, может привести к снижению уровня азота в грунте, потому что часто его делают из хвойных деревьев. В связи с этим его рекомендуется использовать для мульчирования междурядья.
- кошачий наполнитель вместо дренажа часто используется для комнатных растений или деревьев. Для этого подойдет не только древесный, но и цеолитовый наполнитель, который отлично проводит влагу и хорошо влияет на растения.
- кошачий туалет в компост также используется. Для этих целей опилки рекомендуется сначала подержать в пластиковом мешке не менее трех месяцев, при этом обрабатывая их раз в 14 дней раствором мочевины.
Также такой наполнитель для кошачьего лотка отлично подходит для рассады, даже не нужно использовать грунт.
Какой кошачий наполнитель подходит для растений – важно не ошибиться
Как мы уже выяснили, помимо древесного, подходит и цеолитовый наполнитель. Цеолит - экологически чистый продукт длительного действия, поэтому его любят использовать, как наполнитель для лотков домашних животных как в доме, так и на улице.
Кстати, цеолитовый наполнитель для цветов станет идеальной средой. В частности, его любят фиалки, гибискусы, драцены, фикусы, пальмы, цитрусы, гранаты, диффенбахии, монстеры, спатифиллумы, орхидеи и другие.
Ранее УНИАН писал, какой лучше всего наполнитель для кошачьего туалета.