Существуют различные виды наполнителей. В чем их преимущества? Давайте разбираться, чтобы сделать правильный выбор.

Поиск идеального наполнителя для кошачьего туалета может быть сложной задачей. Особенно, если вы заводите питомца впервые. Обычно владельцев котов интересует, какой наполнитель для лотка лучше впитывает запах и безопасен ли он для кошки. Дополнительными нюансами, которые стоит учесть, являются легкость использования и экономичность.

Какой самый безопасный наполнитель для кошек

Этот вопрос обычно встает одним из первых среди любителей котов. Ответ здесь прост: все наполнители, продающиеся в специализированных магазинах, создавались специально для животных и вреда им не нанесут.

Какой наполнитель лучше впитывает запах - варианты

Когда дело касается выбора наполнителя для пушистого любимца, самыми популярными являются глиняный и силикагелевый. Глиняный наполнитель известен своей прекрасной способностью комковаться, что облегчает уборку. Однако, у него есть свои недостатки. Глиняный наполнитель для кошек очень привлекателен своей структурой. Он может быть пыльным и сильно разносится вокруг лотка, что требует довольно частой замены.

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С другой стороны, силикагелевый наполнитель для кошачьего туалета имеет ряд преимуществ. Это лучший наполнитель для кошек от запаха - он помогает поддерживать свежесть в туалете вашего питомца. Силикагелевый наполнитель - отличный вариант для тех, кому важно, какой наполнитель меньше разносится. Он не образует пыли, что делает его более удобным и чистым в использовании.

Еще один популярный вариант наполнителя для кошачьего лотка - пресованые древесные опилки. Пожалуй, это один из самых дешевых, но при этом качественный вариант. Из минусов можно отметить то, что опилки при намокании разбухаю и рассыпаются на мелкие кусочки, что требует частой уборки. А еще котики разносят его лапками по всей квартире. К плюсам относится цена и экономичность использования.

Сколько наполнителя нужно для лотка в месяц - ищем золотую середину

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Расход наполнителя разный у каждого животного: будь то маленький котенок или котяра в самом расцвете сил. Логично, что котятам не стоит сыпать слишком много наполнителя, при этом взрослому большому коту необходима глубина наполнителя в несколько сантиметров.

Важно учитывать и длину шерсти вашего питомца. Если она длинная и пушистая - покупайте наполнитель в крупных гранулах - так котейка будет меньше пачкаться.

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