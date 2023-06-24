Поиск идеального наполнителя для кошачьего туалета может быть сложной задачей. Особенно, если вы заводите питомца впервые. Обычно владельцев котов интересует, какой наполнитель для лотка лучше впитывает запах и безопасен ли он для кошки. Дополнительными нюансами, которые стоит учесть, являются легкость использования и экономичность.
Какой самый безопасный наполнитель для кошек
Этот вопрос обычно встает одним из первых среди любителей котов. Ответ здесь прост: все наполнители, продающиеся в специализированных магазинах, создавались специально для животных и вреда им не нанесут.
Какой наполнитель лучше впитывает запах - варианты
Когда дело касается выбора наполнителя для пушистого любимца, самыми популярными являются глиняный и силикагелевый. Глиняный наполнитель известен своей прекрасной способностью комковаться, что облегчает уборку. Однако, у него есть свои недостатки. Глиняный наполнитель для кошек очень привлекателен своей структурой. Он может быть пыльным и сильно разносится вокруг лотка, что требует довольно частой замены.
С другой стороны, силикагелевый наполнитель для кошачьего туалета имеет ряд преимуществ. Это лучший наполнитель для кошек от запаха - он помогает поддерживать свежесть в туалете вашего питомца. Силикагелевый наполнитель - отличный вариант для тех, кому важно, какой наполнитель меньше разносится. Он не образует пыли, что делает его более удобным и чистым в использовании.
Еще один популярный вариант наполнителя для кошачьего лотка - пресованые древесные опилки. Пожалуй, это один из самых дешевых, но при этом качественный вариант. Из минусов можно отметить то, что опилки при намокании разбухаю и рассыпаются на мелкие кусочки, что требует частой уборки. А еще котики разносят его лапками по всей квартире. К плюсам относится цена и экономичность использования.
Сколько наполнителя нужно для лотка в месяц - ищем золотую середину
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Расход наполнителя разный у каждого животного: будь то маленький котенок или котяра в самом расцвете сил. Логично, что котятам не стоит сыпать слишком много наполнителя, при этом взрослому большому коту необходима глубина наполнителя в несколько сантиметров.
Важно учитывать и длину шерсти вашего питомца. Если она длинная и пушистая - покупайте наполнитель в крупных гранулах - так котейка будет меньше пачкаться.