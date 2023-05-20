Черви в черешне - это личинки вишневой плодоедки, которая поражает деревья с уже созревшими плодами. Чем обработать черешню от червей, читайте в материале.

Черешня чрезвычайно вкусна и полезна, она содержит витамины А и С, клетчатку и калий. Но с человеком за нее активно конкурирует вредитель, личинки которого поедают мякоть плода. Рассказываем, когда опрыскивать черешню от вишневой мухи.

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Почему в ягодах черешни черви и что такое вишневая муха

Вишневая плодоедка (Rhagoletis cerasi) облетает деревья примерно с середины мая по середину июня. Одна такая муха, размером около 5 мм и с желтым пятнышком между крыльями, способна испортить до 150 плодов. Действует вредитель таким образом:

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муха откладывает по яйцу под шкурку каждого плода;

вылупившиеся личинки питаются мякотью черешни или вишни;

после этапа развития черви покидают плод и окукливаются в почве;

зимует вредитель в приствольном круге, а весной вылетает из земли уже в виде мухи и повторяет цикл.

Если вы опасаетесь, что черви в черешне опасны для человека, переживать не стоит. Если съесть личинку плодоедки, ничего плохого не случится - это, скорее, вопрос брезгливости.

Ваша любимая черешня - как защитить урожай от вредителя

Какими же методами можно избавиться от вишневой мухи? Она питается сладкими выделениями другого вредителя - тли. Поэтому одним из трех основных методов защиты от плодоедки является борьба с тлей.

Самые эффективные методы защиты от вишневой мухи:

Вывести тлю - при несильном поражении, как правило, достаточно удалить и уничтожить пораженные побеги. Если же тля заплела большие площади, применяют химические средства. Важно провести опрыскивание до того, как листья свернулись. В период массового лета вишневой мухи, с середины мая по середину июня, необходимо провести опрыскивание. Производители предлагают садоводам разнообразные биоинсектициды, которые нетоксичны для человека и безопасны для пчел. Такими препаратами можно обрабатывать деревья и во время цветения. Всю крону дерева и приствольный круг обрабатывают, распрыскивая рабочий раствор равномерно. Перекапывать приствольную площадь.

Совмещая эти способы, вы минимизируете риск поражения черешни вишневой мухой.

Кроме того, рекомендуем высаживать ранние сорта. Они либо совсем не подвергаются поражению, либо подвергаются в малой степени.

Что делать, чтобы вышли черви из черешни - простой совет

Для того чтобы понять, как определить, червивая черешня или нет, используйте миску с водой. Поместите туда черешню, даже если все плоды и выглядят совершенно целыми. Черви, если они там есть, вылезут. А в случае, если вы и съедите черешню с червячком - от этого не будет никакого вреда.

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