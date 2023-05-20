Черешня чрезвычайно вкусна и полезна, она содержит витамины А и С, клетчатку и калий. Но с человеком за нее активно конкурирует вредитель, личинки которого поедают мякоть плода. Рассказываем, когда опрыскивать черешню от вишневой мухи.
- Почему в ягодах черешни черви и что такое вишневая муха
- Ваша любимая черешня - как защитить урожай от вредителя
- Что делать, чтобы вышли черви из черешни - простой совет
Ранее УНИАН писал, как избавиться от майских жуков - одних из самых распространенных вредителей в Украине.
Почему в ягодах черешни черви и что такое вишневая муха
Вишневая плодоедка (Rhagoletis cerasi) облетает деревья примерно с середины мая по середину июня. Одна такая муха, размером около 5 мм и с желтым пятнышком между крыльями, способна испортить до 150 плодов. Действует вредитель таким образом:
- муха откладывает по яйцу под шкурку каждого плода;
- вылупившиеся личинки питаются мякотью черешни или вишни;
- после этапа развития черви покидают плод и окукливаются в почве;
- зимует вредитель в приствольном круге, а весной вылетает из земли уже в виде мухи и повторяет цикл.
Если вы опасаетесь, что черви в черешне опасны для человека, переживать не стоит. Если съесть личинку плодоедки, ничего плохого не случится - это, скорее, вопрос брезгливости.
Ваша любимая черешня - как защитить урожай от вредителя
Какими же методами можно избавиться от вишневой мухи? Она питается сладкими выделениями другого вредителя - тли. Поэтому одним из трех основных методов защиты от плодоедки является борьба с тлей.
Самые эффективные методы защиты от вишневой мухи:
- Вывести тлю - при несильном поражении, как правило, достаточно удалить и уничтожить пораженные побеги. Если же тля заплела большие площади, применяют химические средства. Важно провести опрыскивание до того, как листья свернулись.
- В период массового лета вишневой мухи, с середины мая по середину июня, необходимо провести опрыскивание. Производители предлагают садоводам разнообразные биоинсектициды, которые нетоксичны для человека и безопасны для пчел. Такими препаратами можно обрабатывать деревья и во время цветения. Всю крону дерева и приствольный круг обрабатывают, распрыскивая рабочий раствор равномерно.
- Перекапывать приствольную площадь.
Совмещая эти способы, вы минимизируете риск поражения черешни вишневой мухой.
Кроме того, рекомендуем высаживать ранние сорта. Они либо совсем не подвергаются поражению, либо подвергаются в малой степени.
Что делать, чтобы вышли черви из черешни - простой совет
Для того чтобы понять, как определить, червивая черешня или нет, используйте миску с водой. Поместите туда черешню, даже если все плоды и выглядят совершенно целыми. Черви, если они там есть, вылезут. А в случае, если вы и съедите черешню с червячком - от этого не будет никакого вреда.