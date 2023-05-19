Лунный посевной календарь на июнь назовет самые урожайные для посевов дни в июне.

Июнь - достаточно хлопотный месяц для владельцев огорода и сада. Большинство культур к этому времени уже посажены, хотя в начале месяца ещё можно посеять поздние овощи и теплолюбивые деревья. В июне дачники в основном занимаются окучиванием, прополкой, поливом, опрыскиванием и подкормкой растений. К концу первого летнего месяца уже собирают первый урожай овощей и клубники.

Чтобы посевные работы прошли удачно и урожай был богатым, планируйте дела на огороде с учетом лунного календаря. Лунная фаза определяет, насколько урожайным считается день для посевов, и какие культуры лучше сеять в определенную дату.

Что посадить в июне - удачные дни для разных культур

Чтобы культуры хорошо прижились после посадки, рекомендуется сеять их в благоприятные для этого растения дни. Вот что можно посеять в первый месяц лета:

Видео дня

помидоры, баклажаны и сладкий перец - 6, 8, 19-22, 24, 27 июня;

огурцы - 6, 16, 19-22, 24, 27 июня;

лук и чеснок - 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 июня;

капуста - 1-3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 23-26 июня;

кабачки, тыква - 1-3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 25 июня;

картошка - 6, 12-13, 17, 19-22, 24 июня;

кукуруза - 1-4, 9, 12, 18-22 июня;

горох, фасоль - 1-3, 5, 6, 10, 11, 17, 19, 20 июня.

Также есть даты, когда лучше вообще не сеять никаких растений, поскольку посевы вряд ли приживутся.

Лунный посевной календарь на июнь 2023 по дням

1-3 июня – благоприятные дни для посадки всех видов капусты, а также лука, зелени, кабачков, фасоли, сидератов. Также можно сажать однолетние цветы, розы, шиповник, малину, ежевику. Допускается подкормка минеральными удобрениями. Можно обрезать и прививать деревья - раны легко заживают.

4 июня – день полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

5-6 июня – посадка лука на севок, острого перца, спаржи. Хорошие дни для посадки вьющихся цветов, винограда, клубники и земляники. Можно сажать плодовые деревья и грецкий орех. Разрешены подкормки фосфатными удобрениями и борьба с сорняками, но не стоит поливать и обрезать растения.

7-9 июня – неплодородные дни. Посевы и посадки не рекомендуются. Можно пасынковать, прививать и обрезать растения, рыхлить почву, бороться с сорняками и обрезать усы клубники.

10-12 июня – плодородные дни для посева любых растений, особенно зелени, лекарственных трав и приправ. Также можно сеять тыкву, капусту, фасоль, морковь. Поливы очень умеренные. На клумбе можно посадить луковичные цветы и внести навоз. Можно удобрять и обрабатывать растения натуральными средствами, но не химическими.

13-16 июня – проводится замачивание семян, поливы и подкормки огорода, окучивание картошки, борьба с сорняками. Прореживание всходов, пасынкование. Можно рыхлить и распушивать почву. Для посевов дни не плодородные, хотя можно сажать розы и малину.

17-19 июня – дни новолуния. С уже посаженными растениями лучше ничего не делать. Можно посадить цветы и вечнозеленые кустарники.

20-21 июня – очень удачный день для посадки любых овощей на семена или на плоды, а также для посадки любых цветов. Также разрешены внесения любых удобрений и обработка растений любыми химикатами. Можно опрыскать сад, если появилась тля или парша.

22-24 июня – разрешены посадки любых овощей, замачивание семян, пасынкование помидоров и окучивание картошки. Удачные дни для борьбы с сорняками и вредителями овощей. Не стоит пересаживать растения и сажать деревья, поскольку у растений в эти дни уязвимы корни. Поливы очень умеренные.

25 июня – неплодородный день для посевов овощей, а также для подкормок, поливов, пересадок и проращивания семян. Можно вспахивать и рыхлить почву, белить и обрезать деревья, удалять больные ветки. Также можно собирать первый урожай клубники и молодой картошки.

26-27 июня – посев огурцов, дыни, арбуза, цветной капусты, баклажана. Хорошие дни для посадки ягодных кустарников, винограда и роз. Разрешены минеральные и натуральные подкормки, поливы, пасынкование. Можно проредить слабые всходы. Не рекомендуется прививать деревья и обрабатывать их ядохимикатами.

28-30 июня – не очень плодородные дни для посева овощей, но можно сеять зелень, салат и цветы. Хорошо удаются прививки, обрезки и покос газона. Можно обильно поливать растения, бороться с личинками и слизнями, опрыскивать сад от болезней. Однако не рекомендуется размножать растения делением луковиц и корней.

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