Посевной календарь расскажет, что обязательно стоит сделать на огороде в декабре.

Декабрь - довольно простой месяц для дачников и садоводов, но работа на участке ещё остается. В последний месяц года можно выращивать растения в теплице и на подоконнике. В саду проверяют зимующие растения и сажают кустарники. При частых снегопадах некоторые растения можно окучить снегом для защиты от мороза.

Лунный посевной календарь на декабрь 2023 года на каждый день

1 декабря - в теплице и на подоконнике можно сеять щавель, шпинат, редис и салат, в саду - заняться зимней прививкой и заготовкой черенков. Хороший день для замачивания семян, выгонки салата и пересадки растений в горшках, но неудачный для использования минеральных удобрений и ядохимикатов.

2-3 декабря - выгонка зелени, пряных трав и лечебных растений, рыхление и окучивание почвы, опрыскивание растений от вредителей и болезней. В саду и в огороде можно заниматься снегозадержанием. Не рекомендуется сажать и пересаживать, поливать, подкармливать и прищипывать любые растения.

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4-6 декабря - можно посадить салаты, зелень, лук и чеснок, сельдерей, заняться рыхлением почвы и снегозадержанием, обрезать больные и сухие ветки деревьев. В саду и на клумбе - благоприятный период для посадки любых цветов и плодовых деревьев. Можно собрать урожай калины. Не рекомендуется замачивать семена.

7-8 декабря - выгонка на зелень петрушки, мангольда и сельдерея, посев корнеплодов и пикировка саженцев, прищипка кустов и деревьев, санитарная обрезка. Разрешены посадки и пересадки любых цветов. Можно укрыть растения на зиму. Не рекомендуется опрыскивать растения ядохимикатами.

9-11 декабря - очень плодородные дни для посадки и пересадки любых растений. Можно подкармливать и обрабатывать растения, заниматься обрезкой и зимней прививкой, заготавливать черенки и замачивать семена. Посевной календарь не рекомендует размножать растения через деление корней и луковиц в эти дни.

12-14 декабря - дни новолуния. Лунный посевной календарь не рекомендует беспокоить растения.

15-17 декабря - выгонка зелени и салатов, выращивание цикория, опрыскивание растений от вредителей и болезней. Разрешено замачивать семена, рыхлить и пропалывать почву, заниматься снегозадержанием в саду. Не стоит обильно поливать растения, а также обрезать ветки и травмировать корни (раны долго заживают).

18-19 декабря - благоприятные дни для посадки любых овощей, зелени и цветов. Поливы и подкормки разрешены, но очень умеренные. Можно заниматься снегозадержанием и заготовкой черенков, но не рекомендуется обрабатывать растения от вредителей и обрезать деревья.

20-21 декабря - можно окучивать и обрабатывать растения, прореживать всходы, заняться прополкой и защитой деревьев от морозов и грызунов. Посевы и пересадки любых растений не рекомендуются. Также не стоит подкармливать и поливать растения.

22-24 декабря - плодородные дни для посадки и выращивания любых культур на подоконнике, в теплице и в саду. На клумбе можно посадить многолетние и клубнелуковичные цветы, на огороде - замульчировать озимые растения. В саду можно заняться зимними прививками.

25-26 декабря - выгонка на зелень лука, чеснока, петрушки, закладка семян на стратисфакцию, посев ампельных цветов. В саду можно окучивать снегом деревья и кустарники. Не рекомендуется пикировать и пересаживать растения.

27 декабря - день полнолуния. Лунный посевной календарь на декабрь 2023 не рекомендует работать с растениями.

28 декабря - можно сеять любые овощи и зелень в теплице и на подоконнике, высаживать и пересаживать рассаду, сажать и обрезать комнатные цветы. Допускается замачивание семян, минеральные и органические подкормки, обработка от вредителей. Обрезать деревья можно, но только при плюсовой температуре.

29-31 декабря - посадки, пересадки, подкормки и прищипки растений не рекомендуются. Дни неурожайные. Можно заняться снегозадержанием и окучиванием растений, прополоть лишние всходы, подкормить рассаду на подоконнике.

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