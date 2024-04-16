Рассказываем, когда можно сеять кабачки на огороде и где их лучше всего посадить.

Кабачки - овощ неприхотливый и не требует какого-то особенного ухода. Но тем не менее некоторые нюансы в их выращивании есть. В первую очередь нужно вовремя посадить. Когда сеять кабачки в открытый грунт, где это сделать и как - рассказываем в материале.

Где лучше сажать кабачки

Кабачки лучше всего сажать на грядках после:

морковки;

капусты;

картофеля;

свеклы;

зелени и лука, чеснока;

кукурузы.

Не стоит их сажать на одном и том же месте, что и в прошлом или позапрошлом году.

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Можно ли сажать тыкву и кабачки рядом? Лучше не сажать, как и рядом с другими тыквенными. Первая причина - у них общие болезни и вредители, то есть, кто-то один заболел, и заразил другого. Причина вторая - переопыление. Это когда кабачки могут переопылиться, например, с тыквой или патиссонами. В результате может вырасти странный овощ с непонятным вкусом.

Под грядку на кабачки выбирайте теплое солнечное место. Они предпочитают чернозем или легкий суглинок с нейтральной почвой или умеренно щелочной.

Не любят кабачки кислой почвы и хлорсодержащих удобрений.

Когда можно сажать кабачки

Кабачки в основном сажают семенами, бывает - через рассаду, но крайне редко. Время посева кабачков зависит от климата и погодных условий. Важно не посадить их раньше срока, иначе они могут не взойти. Но и запаздывать с посевом не хочется, иначе у соседа кабачки вырастут раньше.

Лучше всего при посеве кабачков на грядку ориентроваться на температуру воздуха.

Сеять кабачки в открытый грунт нужно, когда минует угроза возвратных заморозков, почва прогреется до 13-14°С, а температура ночью не будет опускаться ниже 8°С.

Опытные огородники где-то за неделю до посева советуют накрыть будущую грядку под кабачки агроволокном (или черной пленкой) - так земля нагреется. Посевы также нужно накрыть пленкой и оставить ее, пока не появятся всходы.

Как сажать кабачки семенами в открытый грунт

Грядку перед посевом нужно будет взрыхлить - на глубину где-то 10 см.

Семена кабачков перед посевом нужно на несколько часов замочить в отстоянной воде (без хлора), а затем прорастить во влажной салфетке.

Семена при посеве садят в лунки на глубину на 3-4 см, через каждые 50-70 см, чтобы им не было тесно. Можно в лунку класть не одно, а 2-3 семека - чтобы гарантированно взошли. Ненужные потом можно будет проредить, а самый сильный саженец оставить.

Уход за кабачками после посева

Поливать кабачки нужно только тогда, когда будет подсыхать верхний слой почвы - примерно 1 раз в 10 дней. Следите, чтобы не было избытка влаги, иначе кабачки начнут гнить.

Воду для полива лучше набирать заранее, чтобы она отстоялась и прогрелась примерно до 22°С. Можно предварительно ее подержать на солнце.

Не забывайте привлекать в огород насекомых-опылителей. Для этого можно прибегнуть к одной хитрости: во время цветения кабачков поставить между грядками емкости с раствором меда - 1 ч.л. на стакан воды. Или же сделать еще проще: посадить между грядками бархатцы - они привлекут пчел и других опылителей и дополнительно защитят кабачки от вредителей.

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