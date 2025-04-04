Разбираемся, когда можно пересаживать помидоры в открытый грунт или теплицу - на какие погодные условия и фазы Луны нужно ориентироваться.

Возвратные заморозки весной бывают очень коварны и могут погубить рассаду томатов или перца, если ее высадить слишком рано. При какой температуре это нужно делать, а также что советует лунный календарь - когда сажать помидоры в теплицу или на грядку, чтобы рассада не погибла и хорошо пошла в рост, рассказываем ниже.

При какой температуре можно выносить рассаду на улицу

Рассада помидоров (и перца) - очень нежная, поэтому, если температура опускается ниже ноля, то она гибнет. Более того, не всякая плюсовая температура ей подходит. Поэтому с высадкой торопиться не стоит, посадить рассаду можно разве что в отапливаемую теплицу.

В ином случае показатели температуры должны быть такими:

Видео дня

если высаживать в неотапливаемую теплицу – днем +17°С, ночью +10°С;

если высаживать на огород в открытый грунт – днем +20°С, ночью +13°С.

Также некоторые огородники ориентируются в этом вопросе на лунный календарь, подгадывая для высадки наиболее благоприятные дни месяца.

Когда можно пересаживать помидоры в открытый грунт - лунный календарь на апрель 2025

В зависимости от фаз Луны, а также ее транзита по знакам Зодиака, можно определить наиболее удачные дни для посева и посадки огородных и садовых культур, в частности томатов.

Считается, что наиболее благоприятные дни для высадки помидоров - это фаза растущей Луны, а также когда она находится в знаках Тельца, Рака и Весов. Кроме этого, хорошими днями также считаются периоды в Деве, Весах и Козероге.

Когда сажать помидоры в открытый грунт по лунному календарю:

самые благоприятные дни - 1, 4, 5, 11, 12, 28, 29 апреля;

благоприятные дни в целом - 8, 9, 10, 11, 18 (после 17.00), 19, 20 апреля.

Напомним, что дни новолуния и полнолуния всегда считаются неблагоприятными для работы в огороде и саду.

Перед высадкой рассады в грунт заранее подготовьте грядки, пролейте водой, чтобы увлажнить. Выбирайте хорошо освещенное место - томаты любят свет. Сажать рассаду лучше всего в пасмурную погоду или же вечером, чтобы избежать чересчур активного солнца. Если говорить о том, на каком расстоянии сажать помидоры, то постарайтесь оставить между кустами около 50-70 см - так им не будет тесно.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем заменить стаканчики для рассады - блогер-садовод поделился интересным лайфхаком.

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