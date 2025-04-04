Возвратные заморозки весной бывают очень коварны и могут погубить рассаду томатов или перца, если ее высадить слишком рано. При какой температуре это нужно делать, а также что советует лунный календарь - когда сажать помидоры в теплицу или на грядку, чтобы рассада не погибла и хорошо пошла в рост, рассказываем ниже.
При какой температуре можно выносить рассаду на улицу
Рассада помидоров (и перца) - очень нежная, поэтому, если температура опускается ниже ноля, то она гибнет. Более того, не всякая плюсовая температура ей подходит. Поэтому с высадкой торопиться не стоит, посадить рассаду можно разве что в отапливаемую теплицу.
В ином случае показатели температуры должны быть такими:
- если высаживать в неотапливаемую теплицу – днем +17°С, ночью +10°С;
- если высаживать на огород в открытый грунт – днем +20°С, ночью +13°С.
Также некоторые огородники ориентируются в этом вопросе на лунный календарь, подгадывая для высадки наиболее благоприятные дни месяца.
Когда можно пересаживать помидоры в открытый грунт - лунный календарь на апрель 2025
В зависимости от фаз Луны, а также ее транзита по знакам Зодиака, можно определить наиболее удачные дни для посева и посадки огородных и садовых культур, в частности томатов.
Считается, что наиболее благоприятные дни для высадки помидоров - это фаза растущей Луны, а также когда она находится в знаках Тельца, Рака и Весов. Кроме этого, хорошими днями также считаются периоды в Деве, Весах и Козероге.
Когда сажать помидоры в открытый грунт по лунному календарю:
- самые благоприятные дни - 1, 4, 5, 11, 12, 28, 29 апреля;
- благоприятные дни в целом - 8, 9, 10, 11, 18 (после 17.00), 19, 20 апреля.
Напомним, что дни новолуния и полнолуния всегда считаются неблагоприятными для работы в огороде и саду.
Перед высадкой рассады в грунт заранее подготовьте грядки, пролейте водой, чтобы увлажнить. Выбирайте хорошо освещенное место - томаты любят свет. Сажать рассаду лучше всего в пасмурную погоду или же вечером, чтобы избежать чересчур активного солнца. Если говорить о том, на каком расстоянии сажать помидоры, то постарайтесь оставить между кустами около 50-70 см - так им не будет тесно.
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