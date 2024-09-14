Разбираемся, можно ли поливать огород в холодную погоду и что делать с садом после сбора урожая.

В сентябре часто-густо еще тепло и у многих на огородах еще дозревают помидоры и сладкий перец, лежат тыквы, стоит некопанная морковь и свекла, а где-то еще и поздняя картошка. Но, если летом грядки, клумбы и деревья поливались чуть ли не каждый день, то осенью полив сходит на нет - ведь уж не так жарко, думают огородники и садоводы. Давайте выясним, нужно ли поливать в сентябре огород и сад, как часто и как правильно это делать.

Зачем и как часто поливать огород в сентябре

Так как в сентябре на огороде еще растут овощи или зелень, то полив им просто необходим - растения не смогут расти без своевременного орошения. Кроме этого, сентябрь может быть не просто теплым, а даже засушливым, поэтому преждевременно отказаться от полива будет легкомысленно.

Что можно поливать в сентябре:

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помидоры;

огурцы;

сладкий перец;

баклажаны;

кабачки;

зелень.

Корнеплоды - морковку и свеклу - также можно поливать, но полив прекращают за 1-2 недели до сбора урожая.

Осенний полив должен быть более умеренным и не таким частым, как летом. Ориентироваться лучше всего на три фактора:

состояние растений на огороде;

влажность почвы;

погоду.

То есть, вполне может быть достаточно и 1-2 поливов в неделю, учитывая, что солнце уже не такое активное и влага испаряется не так быстро, как летом. Но вот молодые растения поливать нужно обязательно – влага им необходима для формирования корневой системы.

Можно ли поливать растения, когда холодно? Да, но делать это лучше с утра, здесь работает первое правило полива: в жаркую погоду поливаем вечером, в прохладную - утром. Ранее мы уже рассказывали, когда лучше поливать огород - утром или вечером и как это делать правильно. При этом вода при таком поливе должна быть теплее, чем температура воздуха. Обычную норму полива сокращают, но без воды растения оставлять нельзя – так они быстрее замерзнут.

Нужно ли поливать деревья в сентябре

Многие дачники с наступлением осени перестают ухаживать и за своими плодовыми деревьями и кустарниками - урожай ведь собран, а, значит, и напрягаться больше не нужно. И это ошибка: влага нужна растениям, чтобы хорошо перенести зиму. Если растения будет испытывать дефицит во влаге, то морозы могут его иссушить, а корни и крона обморозятся. Если после еще будет сухая весна, то плюс ко всему можно получить и солнечные ожоги.

Поэтому вывод такой: саду необходим осенний влагозарядный полив. Но он несколько отличается от полива на огороде.

Чтобы более точно определить, нужно поливать сад или нет, делают следующее:

выкапывают между деревьями ямку глубиной 30-50 см и берут оттуда горсть земли;

формируют из земли ком - если не формируется, то поливать точно нужно;

кладут ком на бумагу и смотрят, какой след он оставляет.

Если след влажный - поливать не нужно. Если следа нет, но ком сам по себе влажный - поливают, но воды берут на треть меньше, если ком рассыпается и следа не оставляет - нужен полноценный полив.

Объем влаги можно рассчитать, исходя из возраста растений:

деревьям по 1-2 года - нужно коло 4 ведер воды;

5-6 лет - 6-7 ведер воды;

от 10 лет и старше - до 10 ведер.

Обратите внимание: не переусердствуйте с поливом - если влаги будет много, то можно погубить растения.

И еще один важный момент - когда последний раз поливать деревья осенью? Обычно это делают в октябре и ноябре - когда уже опала листва, а температура воздуха установилась на отметке 2-3°С. Если полить раньше, можно спровоцировать рост побегов у деревьев, и они плохо перенесут зиму, а, значит, и урожай будет хуже.

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