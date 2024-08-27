Ускорить созревание томатов на кусте несложно - просто сделайте с ними несколько манипуляций.

Зеленые помидоры на кустах, которые ну никак не торопятся дозревать - обычное дело. Но в конце сезона огородникам хочется собрать как можно больше спелых овощей, не пораженных фитофторой и другими болячками - вот и ищут способы, как ускорить созревание томатов в теплице и на огороде. Мы знаем несколько таких.

Как ускорить созревание томатов в открытом грунте и теплице

Помочь помидорам созреть можно несколькими способами. Бывалые огородники советуют сделать вот что:

дать растениям больше света - лишние листья, затеняющие плоды, удалить, а сами ветви повернуть и поднять ближе к солнцу;

накрывать помидоры в прохладные ночи нетканой тканью;

удалить лишние ветви - они будут замедлять созревание помидоров, если их на кусте будет много ;

слегка потянуть вверх томатный куст из почвы, чтобы надорвать мелкие корни - делать это нужно осторожно, до небольшого треска;

устроить помидорам химический "стресс" - опрыскать раствором поваренной соли (1 стакан на 1 ведро воды) или йодным раствором (10-15 мл на ведро воды);

сделать у основания стебля сквозной разрез длиной 2-3 см (нож нужно продезинфицировать), а затем вставить скрепку или зубочистку - таким образом растение мобилизует силы на дозревание плодов и семян;

проткнуть зубочисткой помидоры у их основания возле плодоножки (где - то на 1 см) - зубочистку следует каждый раз дезинфицировать, также можно протереть и место прокола.

И, конечно, старый-добрый способ - можно собирать зеленые плоды и оставлять их на дозаривание уже в хорошо освещенном месте в домашних условиях. Чтобы они созревали быстрее, к ним кладут один или два спелых помидора.

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