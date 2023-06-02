Рассказываем, когда в открытый грунт сажать помидоры и как правильно рассадить их на грядке.

Помидор - это многолетнее растение из семейства пасленовых, но его выращивают как однолетнее, потому что оно боится зимних холодов. Как правильно сажать помидоры в открытый грунт, читайте в материале.

Как сажать помидоры дома, чтобы рассада проросла

Выращивают растения рассадным способом. В конце марта или начале апреля семена нужно вымочить сутки, положить в мокрую ткань и после появления росточков высеять в ящики.

Советы огородников:

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Высевают проросшие семена рядками на глубину примерно около 1 см. На 1 кв. м достаточно 10 г семян.

Сначала ящик ставят в теплое место, когда появятся всходы - перемещают ближе к окну, ближе к свету.

Через 20 дней рассаживают на расстояние 10-12 см, лучше в торфоперегнойные горшочки.

Под стекло семена можно высаживать в январе. А если вы сочтете, что помидоров недостаточно, дополнительную рассаду можно успеть вырастить не позднее июня.

Семена хорошо прорастают, когда температура воздуха составляет 20-25 градусов, такая температура должна быть днем, ночью - 16-17 градусов.

Поливают семена редко, но много. Когда установится теплая погода, рассаду можно выносить на открытый балкон или улицу, это ее закалит.

Как правильно посадить помидоры на огороде - советы агрономов

Слишком ранняя пересадка в грунт может привести к нарушениям процесса роста или гибели рассады - растения погибают при температуре 1-2 градуса ниже нуля. Поэтому рассаду высаживают в самом конце мая - начале июня, когда ночью уже не бывает заморозков.

Важно: при нескольких пересадках помидоры каждый раз сажают все глубже, чтобы образовались корни с боков. Чем больше корней, тем больше растение получит воды и лучше усвоит питание от подкормки.

Как сажать помидоры - расстояние между рядами должно быть около 60 см, между растениями в ряду - 30 см. Если участок небольшой, можно высадить помидоры квадратно-гнездовым способом на площади около 60х60 см для одного растения или немного меньше для мелких сортов.

Как сажать помидоры в теплице и под дуги

В местности, где по большей части неблагоприятная дождливая погода, помидоры выращивают только в теплицах или под пленкой. Помидоры, растущие под стеклом или пленкой, также не должны затеняться более высокими растениями или деревьями, поэтому место должно быть открытое. Важно постоянно хорошо проветривать теплицу.

Расстояние между растениями соблюдается такое же, как и при высадке в открытый грунт. Опорные шесты устанавливаются перед посадкой, их высота должна составлять не менее, чем 2 м. Если взять спиральный шест, растения зацепятся за него и без привязывания.

Как сажать помидоры под дуги - над рядом рассады дуги устанавливаются таким образом, чтобы их концы были вкопаны между рядами, а растение было посредине.

Полезный лайфхак: поставьте не по одной дуге, а по две. Протяните пленку по ряду над дугами змейкой - таким образом, чтобы одну дугу она накрывала, а под второй проходила. Расстояние между парами дуг должно быть такое, чтобы пленка не провисала. Тогда при непогоде ее можно будет опустить как с двух сторон, так и с одной, а при хорошей погоде собрать обратно посредине дуги, открыв помидоры полностью.

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