Хотя орхидеи выращивают преимущественно ради цветов, наблюдать, как растение не цветет или его бутоны сохнут - это разочарование.

Орхидеи известны своей нежной красотой, но для многих владельцев самое сложное - обеспечить их долговременное цветение. Однако одна опытная садовница поделилась секретом, как добиться, чтобы орхидеи цвели более полугода. Ее метод базируется лишь на двух основных шагах, пишет Express.

Главные принципы ухода

Хотя орхидеи выращивают преимущественно ради цветов, наблюдать, как растение не цветет или его бутоны сохнут - это разочарование. Чтобы этого избежать, садовница посоветовала следующее:

1. Ежемесячные подкормки.

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2.Контролируемое увлажнение корней.

На странице *Orchids Tips and Tricks* в Facebook садовница Карта Магна рассказала, как ухаживает за орхидеей одного из своих клиентов:

"Эта орхидея цветет более шести месяцев благодаря регулярной ежемесячной подкормке и оптимальному поливу. Она получает 100-150 мл водопроводной воды раз в неделю, чтобы корни оставались зелеными и сочными".

Карта также отметила, что для орхидей она использует только кору, поскольку мох может способствовать гниению корней.

Эффективная схема полива

Садовница объяснила, что орхидеи не требуют большого количества воды:

"100-150 мл воды в неделю вполне достаточно. Если вода остается в горшке после седьмого дня, я заменяю ее свежей. Если вода испаряется быстрее, не доливаю до следующего полива".

Также она отметила, что такая система ухода позволяет избежать гниения корней. Благодаря этому ее орхидеи живут десятилетиями, а самой старой из них - почти 30 лет!

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