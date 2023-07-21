Рассказываем, можно ли закапывать траву в землю и как еще ее применить на участке.

Для того чтобы прилегающая к загородному дому территория всегда была опрятной, регулярно нужно бороться с сорняками и лишней травой. Единственный метод - регулярно косить ее, но тогда после процедуры остается "зеленая куча", которую надо куда-то девать. УНИАН выяснил, чем полезна скошенная трава на грядках и как ее лучше применять еще.

Можно ли закапывать скошенную траву в землю - точный ответ

Один из вариантов, как используется скошенная трава под помидоры и другие овощи - мульчирование. Это универсальный метод облагораживания грядок и очень полезный агроинструмент. Помогает бороться с сорняками, снабжать растения нужными элементами и обладает другими важными характеристиками.

Зеленая скошенная трава - это горячая активная мульча, которая разительно отличается от обыкновенной. Суть в том, что сухая солома или сено, попадая в почву, нуждаются в большом отрезке времени, прежде чем начнут деформироваться, отдавая микроэлементы. Скошенный газон уже поврежден (примят, надрезан), поэтому готов "делиться" своим химическим составом сразу, что значительно ускоряет благоприятное воздействие на растение и почву.

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Так что, не сомневайтесь, можно ли скошенную траву класть под деревья - однозначно, да и не только под деревья. Смело мульчируйте срезанным газоном любые кустарники, цветы, овощи и ягоды.

Скошенная газонная трава, как удобрение - технология приготовления настоя

Второй метод, как используется скошенная трава на грядках - это в виде подкормки. Дачники готовят настой (зеленую бражку), помещая скошенную траву в бочку (нужно занять не больше 1\3) и доверху заливают водой. В таком состоянии смесь бродит 2-3 недели, но точный срок сильно зависит от температуры воздуха - чем она выше, тем быстрее будет готов настой.

В качестве дополнительной опции можно влить в бражку стакан пива или кваса, добавить лопату навоза или куриного помета. Это не обязательно, но делает настой более "наваристым", хотя у травы и без того достаточно активных дрожжей. Когда органическая подкормка будет готова, ею можно поливать растения.

Еще один способ, как использовать скошенную траву на огороде - сложить ее в компостный мешок или полиэтиленовый пакет. Газон перегниет, перепреет и превратится в шикарное удобрение вообще без каких-либо усилий с вашей стороны.

Для чего можно использовать скошенную траву еще

Интересный лайфхак, который используют смекалистые дачники - это когда скошенная трава на грядках оказывается своеобразным "одеялом" для посадок. Суть в следующем:

состриженный газон нужно тщательно высушить;

соорудить отток от грядок во время оттепели;

сделать над посадками соломенные домики.

Этот метод практичен для подзимних посадок и растений, которые будут зимовать на грядках. Соломенное укрытие защитит ваши саженцы от морозов и снега, но вы должны не забыть убрать его весной, иначе высушенная трава будет препятствовать таянию снега.

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