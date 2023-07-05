Рассказываем, почему у кабачков не растут плоды и что делать в такой ситуации.

Даже опытные дачники могут столкнуться с проблемой отсутствия завязи на кабачках. Обнаружить пустоцветы - неприятный сюрприз, ведь из таких цветков никаких плодов не будет. УНИАН выяснил, почему не цветут кабачки и что делать с пустоцветами.

Почему на кабачках только мужские цветы - главные причины

Считается, что пустоцвет на огурцах и кабачках - это не приговор, но стоит учитывать факторы, которые влияют на появление мужских цветков:

высаживание семян младше трех лет;

посев семян на грядки, где до этого росли тыквы, дыни, огурцы или арбузы;

слишком кислая почва;

отсутствие свободного пространства;

резкие перепады температуры;

нарушение графика удобрений;

неправильный полив.

При наличии всех этих (или некоторых) пунктов на вашем участке, лайфхак, как отличить мужской цветок кабачка от женского, вам точно понадобится - на пустоцветах нет уплотненного бутончика, из которого впоследствии должен появиться плод.

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Как ускорить плодоношение кабачков без образования пустоцветов

Во-первых, вы должны помнить, что высаживать данную культуру на месте, где раньше были семенные растения, нужно не раньше, чем через 4-5 после сбора урожая. В противном случае хороших и крупных кабачков у вас не будет - одни пустоцветы.

Дальше необходимо проверить почву на уровень ее кислотности - для того чтобы ее понизить, используйте доломитовую муку или золу (0,5 кг на 1 кв.м - при сильной окисленности почвы, 0,3 кг - при средней степени, 0,2 кг - при невысоком уровне).

Регулярно прореживайте посадки, удаляя старые листья, чтобы кабачкам хватало свободного пространства для образования завязей. Также для того чтобы регулировать температурный режим, опытные дачники советуют при похолодании укрывать кабачки брезентом, а в жару растворять 2 гр борной кислоты в 10 л воды и опрыскивать раствором посадки.

Чем подкормить кабачки, чтобы был огромный урожай

Правильные удобрения - это 50% успеха, поэтому следите за подкормками особенно пристально. Используйте нитрофоску или азофоску - это самый лучший вариант для удобрения кабачков. 2-3 ст.л препарата нужно разбавить в 10 л воды и обрабатывать средством растения каждые две недели. Дополнительно осматривайте стебли и листья на предмет болезней и вредителей, при обнаружении оных сразу же начинайте борьбу.

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