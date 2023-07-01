Рассказываем, чего боится фитофтора и как быстро вылечить помидоры от болезни.

Фитофтора - это грибковые организмы, которые становятся причиной фитофтороза. Заболевание опасное, так как может уничтожить растения буквально за несколько дней, к тому же, быстро привыкает к разного рода препаратам.

УНИАН подскажет копеечное средство от фитофторы из аптеки и из бабушкиного блокнота.

Самое лучшее средство от фитофторы на помидорах

Важно понимать, что в борьбе с таким опасным заболеванием нужно совмещать несколько подходов. Причина проста - грибы могут приспособиться к веществам, которые вы выбрали, и перестать на них реагировать. Опытные дачники говорят, что одним из наиболее эффективных препаратов считается медный купорос:

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взять 2 столовых ложки средства;

растворить в 10 литрах воды;

полить томаты перед цветением.

Также можно использовать кальциевую селитру (1 ст.л на 10 л воды) или препарат "Фитоспорин" в соответствии с инструкцией от производителя.

Поддерживать защиту томатов можно фунгицидами. Их нужно добавлять в воду для полива и использовать через раз. Так же точно можно и опрыскивать томаты, но до появления первых завязей - растения с плодами обрабатывать "химией" нежелательно, лучше на таком этапе уже пользоваться народными методами.

Народные средства от фитофторы помидор из бабушкиного блокнота

Данный вариант будет эффективным, если вы заметили фитофтороз на ранней стадии - его можно побороть и без применения химикатов. Мы рекомендуем несколько способов:

настой чеснока с марганцем - 100 гр зубчиков, стрелок и листьев измельчить, залить 200 мл воды, настоять сутки, процедить, развести в 10 л воды, добавить 1 гр перманганата калия, полить помидоры;

- 100 гр зубчиков, стрелок и листьев измельчить, залить 200 мл воды, настоять сутки, процедить, развести в 10 л воды, добавить 1 гр перманганата калия, полить помидоры; настой соломы - сено или солому залить 10 л воды, добавить горсть мочевины, настоять три дня, процедить, обработать растение;

- сено или солому залить 10 л воды, добавить горсть мочевины, настоять три дня, процедить, обработать растение; дрожжи - развести в воде 80 гр дрожжей, полить томаты;

- развести в воде 80 гр дрожжей, полить томаты; йод - растворить в 10 л воды 1 л нежирного молока и 20 капель йода, обработать кусты.

Также можно использовать уксус от фитофторы на помидорах - в 10 л воды развести 100 мл 9% уксуса и сразу же опрыскать томаты. Отлично себя зарекомендовала и зола, но ее лучше применять в три этапа - в период рассады, при цветении, при появлении первых завязей.

Вам нужно в 10 л воды высыпать полведра золы, настоять 3 дня, иногда перемешивая раствор. После этого слить жидкость, долить воды столько, чтобы объем настоя был 30 л, добавить 30 гр жидкого мыла и поливать томаты.

Профилактика фитофторы на томатах солью и кефиром

Эти два метода быстрее других помогут вам обезопасить томаты от повторного заражения. Достаточно взять стакан обычной поварской соли и развести его в 10 л воды. Рассолом сразу же нужно опрыскать растения. Альтернативный вариант - развести в 10 л воды 1 л кефира, который два дня бродил. Потом обработать полученным средством томаты, причем, для пущего эффекта рекомендуется делать это дважды - сразу после высадки в грунт и каждую неделю после первой процедуры.

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