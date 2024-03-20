Чем удобрить почву и что можно положить в лунку при посадке капусты, чтобы собрать урожай побольше.

Посадка капусты в открытый грунт проходит, как правило, через рассаду. Чтобы саженцы набрали силу и быстро пошли в рост, их лучше высаживать на удобренную почву. Есть еще один вариант - добавить в лунку при посадке капусты натуральное удобрение, которое готовится довольно просто.

Чем удобрить землю перед посадкой капусты

Грядку под капусту можно готовить еще с осени - в почву вносят перепревший компост и золу (7 кг компоста и 1 стакан золы на 1 кв.м). Если нужно раскислить почву, то под осеннюю перекопку также вносят 300-600 г доломитовой муки.

Весной также вносят удобрения под перекопку. Для этого используют такой состав: 0,5 кг компоста + 2 ст. л. костной муки + 2 ст. л. золы. Все перемешивают и поливают водой.

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Костная мука - это продукт, который получают после переработки отходов животноводческой промышленности. В ее составе может быть до 16% фосфора, 35% кальция, а также магний, калий, цинк, медь, марганец. Используется как органическое удобрение в сельском хозяйстве, где нужно дополнительно вносить кальций для снижения кислотности. Костная мука - экологически чистое удобрение длительного действия, в состав почвы оно переходит от 6 до 8 месяцев.

Что положить в лунку при посадке рассады капусты

Непосредственно перед высадкой рассады капусты можно также добавить натуральное удобрение в лунки. Оно поможет капустной рассаде набраться сил после ее пересадки на грядку.

Нужно взять:

500 г компоста;

2 ст. л. костной муки;

1 ст. л. измельченной яичной скорлупы;

1 ст. л. золы;

1 ч. л. горчицы.

Все смешайте и засыпьте в лунку. Эта смесь также спасет рассаду от личинок вредителей, поедающих корни.

Ранее мы рассказывали, что положить в лунку при посадке томатов - натуральное удобрение из трех ингредиентов, которые есть в каждом хозяйстве.

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