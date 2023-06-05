Рассказываем, чем удобрять яблони и груши летом, и что нужно обязательно успеть сделать в июне с деревьями.

В июне яблоки и груши растут, набирают вес, им требуется много питательных веществ. Садоводы рекомендуют, прежде всего, провести в июне ручную нормировку урожая, проредив излишки завязей. Также в садовом календаре июнь - это время для прореживания и удаления старых веток и почек.

Что нужно делать с яблонями в июне - советы садовода

Если на ветке завязалось слишком много плодов, их нужно проредить, срывая самые мелкие и оставляя, желательно, центральные. Слишком много - это когда на 50 см ветки насчитывается с два десятка плодов. Должно остаться по одному плоду на соцветие, расстояние между ними будет составлять около 10 см, то есть на 50 см ветки оставляем не более 5-6 плодов.

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При большем количестве плоды будут только отнимать друг у друга питание.

Именно в июне их необходимо убрать, чтобы:

будущий урожай был высокого качества;

плоды получили максимальную окраску;

питательные вещества шли на закладку плодовой почки будущего года.

Также в июне рекомендуется проводить обрезку яблонь.

Комплексное удобрение для яблонь после цветения

Садоводы рекомендуют: подкормка яблони после цветения проводится раствором карбомида. Для этого нужно растворить 40-50 г в ведре воды и вылить жидкость вокруг ствола в прикорневой круг. Подкормка молодых яблонь, как и более старых, проводится по принципу - чем больше лет дереву, тем выше должна быть концентрация раствора. Также рекомендуется облить этим раствором ствол, это погубит вредителей.

Далее нужно провести подкормку калием и фосфором, на 1 яблоню потребуется:

10 л воды;

10 г азотного амммония;

10 г хлорида натрия;

30 г суперфосфата.

Самый крайний срок удобрений деревьев азотом - до июля, так как он вызывает быстрый рост молодых побегов. Они не успеют окрепнуть и не будут морозостойкими, поэтому после июля удобрять деревья азотом нельзя.

Кроме того, в июне следует обработать деревья против вредителей, например, карбофосом, а также опрыскать против болезней и парши.

Чтобы было удобно поливать и подкармливать, садоводы советуют прокопать вокруг дерева, на расстоянии 50-60 см от ствола, ровчик глубиной 20-30 см и шириной с лопату.

Также деревья необходимо поливать. Взрослой яблоне и груше надо 7-10 ведер воды на 1 кв. м приствольного круга.

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