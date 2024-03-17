Правильное огородное соседство - это сложная наука, постижение которой многим дается ценой многолетних проб и ошибок. О том, какие растения посадить рядом с перцем - читайте в материале.

Каждый опытный огородник знает, что урожай во многом зависит от того, правильно ли вы подобрали соседей по грядке для того или иного растения.

Даже самые неприхотливые экземпляры могут заболеть, перестать плодоносить или даже погибнуть, если рядом появится растение, соседство с которым крайне нежелательно.

Где сажать перцы - как найти идеальное место на участке

При высадке болгарского перца в открытый грунт запомните несколько простых правил:

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никакой тени;

никаких сквозняков;

нужна защита от ветра.

Идеальное место для болгарского перца - та часть огорода, на которой нет ни деревьев, ни высоких кустарников. Желательно, чтобы выбранная вами под грядку часть участка имела защиту от ветра.

Не высаживайте рассаду в центре огорода, лучше высадите ее вдоль забора, который в случае необходимости создаст эффект тихой бухты.

Что можно сажать рядом с перцем

Если вы только пытаетесь понять, что можно сажать рядом с болгарским перцем, исходите из того, что он прекрасно уживается на одной грядке с любой зеленью.

Также идеальными соседями для этой культуры являются бахчевые - дыня и арбуз. Неплохо перец уживается с фасолью, горохом, кабачками и баклажанами.

Говоря о том, какие растения посадить рядом с перцем, опытные огородники обязательно называют петрушку, укроп, майоран, салат, базилик и зеленый лук.

Будет ли перец "дружить" с помидорами

Когда садоводам задают вопрос о том, можно ли сажать помидоры и перец на одной грядке, их ответ достаточно категоричен - нет. Дело в том, что эти растения подвержены одним и тем же болезням, кроме того, их атакуют одни и те же вредители. Именно поэтому такое соседство крайне нежелательно.

Многие начинающие огородники наивно полагают, что если рассада выращивалась на подоконнике или теплице, то при высадке на грядку соседство уже не имеет значения. Увы, это не так.

Отвечая на вопрос о том, можно ли сажать помидоры рядом с перцем в открытом грунте, ни один огородник не ответит вам утвердительно. Проблема в том, что во время роста, а потом формирования завязи и плода эти растения будут мешать друг другу.

Также учтите, что и перец, и помидоры любят одни и те же удобрения, совершенно одинаковую подкормку и, как результат - вытягивают из почвы одни и те же питательные микроэлементы. Это значит, что обеднение грунта, в случае такого соседства, произойдет в два раза быстрее, чем если бы культуры росли в разных концах огорода.

Как результат - вы получите минимальный урожай и перца, и томатов просто потому, что растения будут "душить" друг друга, забирая питательные вещества у своего соседа.

Можно ли сажать арбузы рядом с перцем

Да, можно. Дело в том, что эти культуры не являются конкурентами и не будут мешать друг другу. Главный плюс такого соседства в том, что бахча арбуза защитит грядку от пересыхания.

Болгарский перец - это растение, которое категорически не любит сухой грунт, поэтому листья арбуза, защищающие почву от прямых солнечных лучей - идеальный вариант огородного соседства.

Стоит ли высаживать рядом перец разных цветов

Если вы не знаете, можно сажать красный и желтый перец вместе или нет, учтите, что эти сорта не переопыляются. Это значит, что они не влияют на вкус и цвет соседа по грядке. Можете смело высаживать перец разных цветов и быть уверены, что эти культуры не дадут в итоге гибрид в виде оранжевых плодов.

Однако никогда не высаживайте рядом болгарский и горький перец. Эффект от такого соседства вам точно не понравится.

Перец и огурцы на одной грядке - почему этого нельзя делать

Дело в том, что огурцы - это плетущееся растение, которое не только создает тень, но и способно "задушить" перец своей ботвой. При таком соседстве можете оставить всякие надежды на хороший урожай. Ни подкормка, ни правильный полив уже не исправят ситуацию. Даже если огурцы будут подвязаны, а ботва окажется в строго вертикальном положении, она будет давать тень.

Поэтому, отвечая на вопрос о том, можно ли сажать перцы с огурцами, ответ однозначен - лучше этого не делать. Огурцы такое соседство перенесут достаточно легко и безболезненно, а вот перцу это точно не понравится и на такой грядке ему будет крайне некомфортно.

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