Для приготовления подкормки много времени не нужно.

Розы - роскошные цветы, которые не только приятно пахнут, но и радуют глаз каждой женщине. Для того, чтобы наслаждаться их цветением очень долго, их нужно правильно подкармливать.

УНИАН рассказывает, чем подкормить розы для обильного цветения.

Чем подкормить розы до цветения - лучшие средства

Если вы не знаете, какое самое лучшее удобрение для роз, то спешим вам сообщить, что это средства, в составе которых есть калий и фосфор. Но это далеко не все, чем можно подкормить цветы.

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Подкормка фолием и калием

На 10 литров воды нужно развести по 10 грамм суперфосфата и сульфата калия. Такая подкормка роз в стадии бутонизации, то есть в мае, сделает ваш сад просто фантастическим. Однако этот процесс нужно повторить в июле, добавив в раствор 500 грамм куриного помета и 10 грамм нитрофоски. Это будет лучшее удобрение для роз.

Подкормка золой и водой

Если вам нужна подкормка роз народными средствами, то здесь тоже все просто. Для этого вам понадобится всего два ингредиента - зола и вода.

Рецепт приготовления раствора:

размешайте 1 кг золы в 10 л воды;

доведите воду до кипения;

оставьте на газу еще на 20 минут;

остудите раствор.

После приготовления раствора полейте им растения под корень.

Органическое удобрение для роз

Для такого типа подкормки цветов вам понадобится помёт - коровий, конский или куриный. Обычно его настаивают в бочке с водой одну неделю, а потом поливают им растения - 1:10 из расчета 1 ведро на куст. Понимаем, что такой метод не совсем приятный, но использовав его вы удивитесь своему саду.

Подкормка костной мукой

Подкормка для роз в домашних условиях делается по самому простому рецепту. Одну столовую ложку муки смешайте с одним литром грунта и добавьте эту смесь в землю во время посадки. Тогда ваши цветы будут быстрее рости.

Подкормка мочевиной

В борьбе с грибком на растениях вам поможет карбамид, который еще называют мочевиной. 30 грамм этого средства добавьте на 10 литров воды и опрыскивайте розы до и после цветения. Более того, он отлично влияет на их рост.

Дрожжевая подкормка

В данном случае вам нужно 10 грамм сухих дрожжей и 2 ст.л. сахара развести в 10 литрах теплой воды. Через два часа настой необходимо разбавить 50 литрами воды. Затем смело поливайте свои растения, и вы увидете, как быстро они "заиграют новыми красками".

Как видите, на самом деле все просто. Достаточно лишь знать несколько секретных ингредиентов, которые позволят вашим цветам быть красивее, чем у других садоводов.

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