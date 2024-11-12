Чтобы лук и чеснок дали хороший урожай, надо обеспечить их необходимыми для этого питательными веществами.

Для того чтобы озимый чеснок и лук дали хороший урожай, очень важно их правильно и вовремя подкормить. Помочь в этом могут как органические, так и минеральные удобрения. О лучших методах расскажем далее.

Какое удобрение любит зимний чеснок и лук - что добавить перед посадкой

Чтобы лук и чеснок могли хорошо укорениться и дать щедрый урожай после зимы, важно обеспечить их необходимыми для этого питательными веществами.

Для этой задачи отлично подойдут компост или перегной. Внесите перепревший компост или перегной в почву, чтобы обогатить ее микроэлементами. Вам понадобится около 4 килограмм компоста на один квадратный метр земли.

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Также можете воспользоваться золой - смешайте с ней почву из расчета 1 стакан на 1 квадратный метр грунта и смело высаживайте луковицы. В этом удобрении содержится калий и фосфор, что поможет укрепить растения.

Но чем подкормить озимый чеснок и лук, когда они уже посажены? Об этом поговорим далее.

Как подкормить озимый чеснок и лук после посадки

Есть несколько вариантов, чем подкормить озимый чеснок, чтобы он дал хороший урожай. Поговорим о минеральных удобрениях:

Суперфосфат . Это удобрение поможет развить растениям сильную корневую систему, которая переживет морозы. Использовать его нужно совсем немного - около 30–40 г на квадратный метр земли.

. Это удобрение поможет развить растениям сильную корневую систему, которая переживет морозы. Использовать его нужно совсем немного - около 30–40 г на квадратный метр земли. Калийные удобрения не только помогут пережить морозы. Это еще отличный вариант, чем подкормить чеснок, чтобы он был крупный. Все дело в том, что такие удобрения способствуют развитию крупных луковиц. К примеру, можете использовать сульфат калия - внесите его в грунт из расчета 15-20 г на квадратный метр.

не только помогут пережить морозы. Это еще отличный вариант, чем подкормить чеснок, чтобы он был крупный. Все дело в том, что такие удобрения способствуют развитию крупных луковиц. К примеру, можете использовать сульфат калия - внесите его в грунт из расчета 15-20 г на квадратный метр. Азотные удобрения - еще один вариант, чем можно подкормить лук и чеснок. Но делать это нужно очень осторожно, поскольку есть риск чрезмерного роста зелени и снижения уровня морозостойкости луковиц. Лучше отдавайте предпочтение комплексным минеральным удобрениям.

Но это далеко не все варианты, чем подкормить зимний чеснок осенью. Можете также использовать природные стимуляторы роста (к примеру, добавьте в лунки шелуху лука или алоэ).

Полезными будут и такие элементы, как медь, цинк, марганец. Использовать содержащие их удобрения нужно в соответствии с указаниями на упаковке.

Как защитить озимый чеснок от морозов

Уже сейчас на улице ощутимо похолодало. По утрам на земле несложно заметить иней, так что самое время подумать о защите растений от заморозков. На помощь придет широко распространенный среди огородников метод - мульчирование.

Вы можете замульчировать участок торфом или соломой. Выкладывайте их слоем в 2-3 сантиметра. Это не только защитит будущий урожай от морозов, но и улучшит микроклимат почвы.

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