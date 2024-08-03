Рассказываем, какие удобрения любят кабачки и как продлить плодоношение.

Кабачок - один из самых популярных летних овощей. Его можно жарить, тушить, запекать и даже делать из него выпечку. Многие хозяйки консервируют кабачки - они хорошо идут и как самостоятельная закуска, и в салаты. Именно поэтому всегда хочется увеличить количество урожая - УНИАН выяснил, чем подкормить кабачки, чтобы лучше росли.

Чем подкормить кабачки для хорошего урожая - советы

Нетрудно понять, что каждый огородник хочет знать, чем подкормить кабачки, чтобы был хороший урожай, который будет радовать своим качеством до самых заморозков. Для того чтобы так и было, важно в активный период плодоношения (как раз в августе) дать кабачкам все необходимое.

Во-первых, обеспечить обильный полив через день (в жару - каждый день) в количестве одного ведра под каждый куст. Во-вторых, следить за тем, чтобы растения не мешали друг другу - если посадка слишком густая, ее нужно проредить, убрать все крупные листья, которые могут помешать формированию новых плодов.

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Что касается подкормки, то в августе кабачкам необходимы калий, фосфор, кальций, йод и бор - именно такой набор гарантирует баланс необходимых витаминов и микроэлементов.

Идеальный вариант, чем подкормить кабачки народными средствами:

В начале месяца - навозная жижа в концентрации с водой 1:10 или раствор сброженной травы (бочку на 2/3 заполнить скошенной травой, долить воды, прикрыть крышкой и оставить на солнце бродить неделю) в концентрации 1:3.

В конце августа нужно провести вторую подкормку - сделать раствор древесной золы (1 ст.л развести в 1.л воды для каждого куста). Некоторые дачники рекомендуют и борную кислоту (10 гр развести в 1 ведре воды), но если будете ее использовать после золы, нужно выждать неделю.

ВАЖНО: категорически нельзя в августе удобрять кабачки "химией", иначе она останется в овоще, попадет к вам на стол, а затем и в организм, так что лучше обойтись народными безопасными рецептами.

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