Рассказываем, для чего нужно подкармливать огурцы и помидоры лимонной кислотой.

Огурцы и помидоры - популярные овощи, которые выращивает у себя на участке почти каждый огородник. Для того чтобы культуры быстро росли и хорошо развивались, нужно уделять особое внимание удобрениям. УНИАН расскажет, чем помогает лимонная кислота в огороде, когда дело касается этих двух овощей.

Чем хороша лимонная кислота как удобрение - реальный факт

Дачники и садоводы наперебой твердят о том, что даже увядшие огурцы и помидоры после такой подкормки резко идут в рост. Лимонная кислота буквально на глазах "оживляет" овощи, улучшает их метаболические процессы и упрощает процесс транспортировки полезных веществ из почвы в растение. Кроме того, сильно ускоряет рост - уже первое опрыскивание лимонной кислотой даст ошеломляющий результат.

Лимонная кислота для огурцов и помидоров - как вносить

Если вы считаете, что овощи на грядках недостаточно красивые, зрелые и сильные, вам срочно нужна подкормка томатов лимонной кислотой - отзывы от нее потрясают. Немедленно приготовьте чудо-средство - растворите в 10 л воды 1 ст.л лимонной кислоты и вносите такую подкормку 1 раз в 7 дней после основного полива растений.

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Количество регулируйте - 0.5 - 1 л под каждый куст в зависимости от размера саженца. Вам хватит периода в 2 недели, чтобы заметить, как огурцы и помидоры резко преобразились и пошли в рост. В дальнейшем это удобрение можно использовать, как профилактику - 1-2 раза в месяц.

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