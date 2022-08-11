Все средства из прослушиваний песни "ЗСУ" на стриминговых платформах будут переданы на нужды Вооруженных сил.

Победитель "Голоса страны-11" Сергей Лазановский | RIDNYI выпустил новую патриотически-мотивационную песню под названием "ЗСУ" в поддержку украинских военных. Певец создал трек в коллаборации с аккордеонистом-виртуозом DIRESH.

Объединиться вместе музыкантов вдохновил успех предыдущей совместной работы "Геть з України", которая приобрела большую популярность в соцсетях. В Facebook видеоклип имеет уже более 3,5 млн просмотров, а в YouTube входит в ТОП-30 самых популярных видео на платформе в украинском сегменте с 1,5 млн просмотрами.

"DIRESH такой легкий на подъем, как и я. Он болен творчеством, и это захватывает. Приятно работать с человеком, который прежде всего гонится не за финансами, а за идеей", - говорит Лазановский.

По словам Сергея Лазановського, новая работа "ЗСУ" продиктована временем, ведь после успеха "Геть з України" певец сотнями получал сообщение от военных и гражданских с благодарностью за мотивационное творчество и создание новых песен, которые поднимают настроение и дух наших бойцов.

"Прежде всего, словами в этой песне мы хотим поддержать всех наших защитников и защитниц, которые сейчас борются за нашу независимость и восстановление наших территорий. Хочется, чтобы они набирались сил не только физически, но и морально. А благодаря песне - это возможно сделать на расстоянии многих километров. Хотя не скрою того факта, что все эти песни будут обязательно исполнены перед самими солдатами", - подчеркнул исполнитель.

Кроме того, Сергей Лазановський при создании песни вдохновлялся словами выдающегося поэта Тараса Шевченко: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з м*скалями!". Сам певец считает, что украинцы должны сформировать себя, как независимая нация и стремиться уважать и ценить свое – украинское.

Со своей стороны аккордеонист-виртуоз DIRESH добавляет, что целью этой коллаборации музыканты ставили создания песни, которую можно назвать украинской душой, таким запалом, который бы поднимал дух и настроение.

Напомним, под какую музыку военные "насыпают" оккупантам.

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