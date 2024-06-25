Певица презентовала песню "Пташка".

Известная украинская певица Злата Огневич представила саундтрек "Пташка" к украинской ленте ужасов "Конотопская ведьма". В клип вошли кадры из фильма-мести.

В композиции исполнительница поет о мужестве и стойкости украинских женщин во время полномасштабного вторжения. Она рассказывает об украинках, которые, несмотря на все сложности, не теряют веру и надежду в жизнь. Песня олицетворяет историю древней ведьмы из Конотопа и показывает ее внутреннюю силу, которая сейчас присуща всем женщинам из Украины.

"Пташка" - это мое личное посвящение всем женщинам, которые на своих хрупких плечах держат целый мир и делают все ради безопасности своих близких, своей семьи и своей земли. Борьба птички в песне такая же отчаянная, как и внутренняя борьба героини за свое собственное, счастливое бытие", - отметила Огневич.

В клипе артистка предстает в образе большой птицы. Также в видеоработе изображены кадры из хоррора "Конотопская ведьма".

По словам продюсера картины Ирины Костюк "Пташка" будет звучать в одной из главных сцен "Конотопской ведьмы". Также зрителей будет ждать еще один сюрприз от Огневич и команды фильма, который пока не раскрывается.

"Кино - это всегда о магии. Так же произошло и в нашем со Златой сотрудничестве. Песня "Пташка" отражает основной посыл всего фильма, который мы, как создатели, стремимся донести до зрителя. В частности, песня прозвучит в одной из ключевых сцен фильма. Эта коллаборация состоялась в полной синергии, мало того - это не единственный наш общий сюрприз: об этом расскажем позже", - указала продюсер.

К слову, премьера украинского хоррора ожидается 22 августа 2024 года. В фильме ужасов изображены события вторжения россиян в Украину. Древняя ведьма из Конотопа влюбилась в обычного парня. Однако после того, как с началом войны оккупанты захватывают город и жестоко убивают ее возлюбленного, она решает отомстить. Девушка возвращает свои силы и жестоко расправляется с врагами.

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о своей тайной любви в новом клипе.

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