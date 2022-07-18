Церемония состоялась в онлайн-формате.

В воскресенье, 17 июля, состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии YUNA-2022. Из-за войны в Украине в этом году церемония проходила в онлайн-формате.

Ведущий премии Владимир Остапчук и продюсер Павел Шилько рассказали, что в этом году статуэтки не доедут до своих владельцах. Их передадут на благотворительный аукцион, а вырученные деньги направят на помощь украинским военным.

Также известно, что всего было 16 номинаций. В главных номинациях победили NK и Артём Пивоваров. Настю Каменских признали лучшей певицей, а Пивоварова - лучшим певцом.

Главные победители премии YUNA-2022:

Самая лучшая исполнительница – NK (Настя Каменских)

Самый лучший исполнитель – Артём Пивоваров

Самая лучшая рок-группа – The HARDKISS

Самая лучшая поп-группа – KALUSH / KAZKA

Самая лучшая песня – Wellboy, "Гуси"

Самая лучшая песня на другом языке – TVORCHI, Falling

Самый лучший альбом – The HARDKISS, "Жива і не залізна"

Самый лучший видеоклип – MONATIK, "Зажигать / JOMO"

Открытие года – Wellboy

Электронный хит – Go_A, SHUM

Хип-хоп хит – KALUSH, "Зорі"

Дуэт/коллаборация – Бумбокс & Саша Чемеров, "Любила"

Самая лучшая песня к фильму – "На щастя", Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов (фильм "Скажене весілля 3")

Самое лучшее концертное шоу – TVORCHI – ROADMONATIK – Made With Love and Rythm

Эстрадный хит – Ирина Билык, "Не стримуй погляд"

Другой формат – DAKOOKA

Менеджмент артиста – MONATIK corporation

Спецноминация "Музыкальная харизматическая пара" – Юлия Санина и Валерий Бебко.

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