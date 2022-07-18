В воскресенье, 17 июля, состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии YUNA-2022. Из-за войны в Украине в этом году церемония проходила в онлайн-формате.
Ведущий премии Владимир Остапчук и продюсер Павел Шилько рассказали, что в этом году статуэтки не доедут до своих владельцах. Их передадут на благотворительный аукцион, а вырученные деньги направят на помощь украинским военным.
Также известно, что всего было 16 номинаций. В главных номинациях победили NK и Артём Пивоваров. Настю Каменских признали лучшей певицей, а Пивоварова - лучшим певцом.
Главные победители премии YUNA-2022:
Самая лучшая исполнительница – NK (Настя Каменских)
Самый лучший исполнитель – Артём Пивоваров
Самая лучшая рок-группа – The HARDKISS
Самая лучшая поп-группа – KALUSH / KAZKA
Самая лучшая песня – Wellboy, "Гуси"
Самая лучшая песня на другом языке – TVORCHI, Falling
Самый лучший альбом – The HARDKISS, "Жива і не залізна"
Самый лучший видеоклип – MONATIK, "Зажигать / JOMO"
Открытие года – Wellboy
Электронный хит – Go_A, SHUM
Хип-хоп хит – KALUSH, "Зорі"
Дуэт/коллаборация – Бумбокс & Саша Чемеров, "Любила"
Самая лучшая песня к фильму – "На щастя", Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов (фильм "Скажене весілля 3")
Самое лучшее концертное шоу – TVORCHI – ROADMONATIK – Made With Love and Rythm
Эстрадный хит – Ирина Билык, "Не стримуй погляд"
Другой формат – DAKOOKA
Менеджмент артиста – MONATIK corporation
Спецноминация "Музыкальная харизматическая пара" – Юлия Санина и Валерий Бебко.