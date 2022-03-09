Компания прекращает все операции и закрывает офисы.

Крупнейшая в мире музыкальная компания Universal Music Group NV заявила, что приостанавливает все операции в России и немедленно закрывает свои офисы на территории страны-агрессора.

Об этом сообщает WSJ.

Отмечается, что компания придерживается международных санкций.

Дискуссии по выходу с российского рынка ведутся и в других музыкальных гигантах, Sony Music Group и Warner Music Group Corp.

"Такие шаги усиливают культурные санкции, которые вводят глобальные развлекательные компании, пытаясь изолировать Россию экономически и культурно в качестве наказания за ее военные действия", - отмечает издание.

Ранее УНИАН уже сообщал, что крупные бренды Mcdonald'S и Starbucks решили приостановить свой бизнес в России. "Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыносимые страдания ни в чем не повинным людям. Мы присоединяемся ко всему миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир", – прокомментировали ситуацию в Mcdonald's.

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