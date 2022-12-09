Главный элемент в клипе - портал между сегодняшним днем и потусторонним.

Украинская группа TVORCHI спела о несокрушимости в новой песне - Heart of Steel, которую представят в финале национального отбора на Евровидение, который состоится 17 декабря. Сингл войдет в одноименный альбом, который артисты посвятили непокорности украинцев.

Песня о стальном сердце в груди, закаленном испытаниями, стала призывом для TVORCHI снова принять участие в конкурсе, как это было два года назад, когда музыканты набрали максимальное количество баллов от жюри и зрителей в полуфинале Нацотбора, и уступили победу в финале.

"Мы снова в игре, потому что написали песню, которой нам есть что сказать Европе и миру. Она о каждом, кто, несмотря на всю безысходность, носит в груди стальное сердце и идет вперед. А сегодня это все мы. В нашей песне есть строки: "Не бойтесь говорить то, что вы думаете. Потому что как бы плохо ни было, кто-то слушает". Мы хотим, чтобы о нашей несокрушимости услышали везде", - рассказали TVORCHI.

Трек звучит мощно уже с первых секунд. По задумке артистов, ломаный нестандартный пьянящий ритм в середине песни передает состояние, когда бывает тяжело, но ты стоишь и улыбаешься, и ты непробиваем. Синтезированные вокальные мелодии в синергии с живым вокалом Джеффри создают эффект параллельной реальности со всем миром, в котором мы сейчас живем.

Эту идею артисты воспроизвели и в атмосферном клипе на песню, режиссером которого стал Руслан Махов. Главный элемент в нем - портал между сегодняшним днем и потусторонним. Он символизирует разное: силу духа, новое начало, роковой конец. По мнению артистов, именно сегодня человечество выбирает то, что его ждет завтра.

"Жизнь - это игра. И я играю для победы", - поют TVORCHI в треке Heart of Steel, чем дают однозначный заряд энергии всем украинцам.

Напомним, Потап довел до слез песней о разделенных через войну семьях.

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