Эти песни уже покорили TikTok.

Главное оружие украинских артистов - музыка. Именно своим творчеством они сейчас поддерживают людей и поднимают боевой дух. Предлагаем вам послушать топ-5 новых песен, которые вы будете напевать весь день.

Chico & Qatoshi - Ластівки

Эта песня о возвращении домой и о том прекрасном, что ждет каждого из переселенцев. Мы уверены, что вы уже наверняка слышали эту песню в социальной сети TikTok, а "ластівки ластівки ластівки" крутятся у вас в голове.

"Ех, блін, повернусь додому, а там

Ластівки ластівки ластівки

Ромашки ромашки ромашки

Вишні черешні сливки

У моєму серці назавжди"

CHEEV - Гарно так

Эта песня также стала популярной благодаря соцсетям. Многие известные артисты уже сняли под нее клипы в TikTok, а теперь и ваша очередь. Более того, меломаны уверены, что этот трек станет настоящим хитом и взорвет все музыкальные чарты.

SHUMEI - Пробач

Все же помнят кавер SHUMEI на песню "Біля тополі"? Так вот, теперь его проникновенный и слегка хриплый голос звучит в клипе на песню "Пробач", главной героиней которого стала блогерша Саша Бо.

POSITIFF, Michelle Andrade, Alina Pash - Перед світанком

POSITIFF, Michelle Andrade и Alina Pash объединились в песне-благодарности непобедимым украинским героям, борющимся за свою Родину. В новом треке артисты чествуют отвагу и храбрость наших защитников смелыми хип-хоп битами, переплетающимися с украинскими народными мотивами. Это напоминание, что, как бы ни было сложно, необходимо верить в светлое будущее. Украинцев ведь невозможно сломать. Мы выборем свободу и отстроим разрушенное. И будет хлынуть слава Украине по всей земле.

MamaRika - Як ти там живеш

Эта песня была написана еще задолго до 24 февраля, но в наши дни приобрела совсем другое содержание. Каждый украинец найдет в ней свою боль, ведь миллионы из нас сейчас вдали от самых дорогих людей и оторваны от привычной жизни.

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