Тина Кароль в очень откровенном образе устроила пожар в сети (фото)

Артистка приковала к себе многие взгляды.

Украинская певица Тина Кароль недавно выпустила новый клип на песню "Відчиняю". В нем она снялась в нескольких образах, один из которых был супер соблазнительным.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фотографиями со съемок клипа и более детально продемонстрировала свои "луки". На одном из кадров она появилась в красном мини-комбинезоне с вырезом в зоне животика.

Таким образом знаменитость похвасталась своим роскошным телом, на котором видны мышцы. Известно, что Кароль занимается спортом, а также йогой, поэтому не странно, что она обладает хорошей физической формой.

Как отреагировали пользователи сети

"Вы такая красивая, вдохновляете"

"Когда первый раз послушала вашу песню, просто влюбилась"

"Это невероятные кадры, потому что на них Тина"

"Какие классные фото, наша красотка"

"Вы - большой пример для меня"

"Тина, ваш пресс мешал посмотреть нормально клип и слова проходили мимо раз 10"

"Идеальная во всем"

"Просто пожар"

Интересно, что второй образ, в котором появилась артистка в клипе, был более спортивным, но не менее соблазнительно смотрелся на Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль ответила, может ли быть в отношениях с девушкой.

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