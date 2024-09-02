Тина Кароль в очень откровенном образе устроила пожар в сети (фото)

Украинская певица Тина Кароль недавно выпустила новый клип на песню "Відчиняю". В нем она снялась в нескольких образах, один из которых был супер соблазнительным.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фотографиями со съемок клипа и более детально продемонстрировала свои "луки". На одном из кадров она появилась в красном мини-комбинезоне с вырезом в зоне животика.

Таким образом знаменитость похвасталась своим роскошным телом, на котором видны мышцы. Известно, что Кароль занимается спортом, а также йогой, поэтому не странно, что она обладает хорошей физической формой.

Тина Кароль в очень откровенном образе устроила пожар в сети (фото)

Как отреагировали пользователи сети

  • "Вы такая красивая, вдохновляете"
  • "Когда первый раз послушала вашу песню, просто влюбилась"
  • "Это невероятные кадры, потому что на них Тина"
  • "Какие классные фото, наша красотка"
  • "Вы - большой пример для меня"
  • "Тина, ваш пресс мешал посмотреть нормально клип и слова проходили мимо раз 10"
  • "Идеальная во всем"
  • "Просто пожар"
Тина Кароль в очень откровенном образе устроила пожар в сети (фото)

Интересно, что второй образ, в котором появилась артистка в клипе, был более спортивным, но не менее соблазнительно смотрелся на Кароль.

Тина Кароль в очень откровенном образе устроила пожар в сети (фото)

Напомним, ранее Тина Кароль ответила, может ли быть в отношениях с девушкой.

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