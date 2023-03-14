Поклонники пришли в восторг от новой версии песни.

Украинская группа The Hardkiss перепела песню певицы Гайтаны "Два вікна". Впервые фронтвумен Юлия Санина исполнила эту песню два года назад. Поклонники пришли в восторг и молили группу сделать полный кавер на эту песню.

В феврале этого года слушатели устроили в социальных сетях флешмоб, чтобы The Hardkiss как можно скорее осуществила их желание.

"Два года назад мы исполнили маленький кусочек песни "Два вікна" на концерте ко Дню Независимости Украины на Софийской площади Киева. С тех пор наши слушатели очень просили сделать полную версию кавера на эту песню Гайтаны. Нам ничего не оставалось, как исполнить это желание. Я прекрасно понимаю людей - это невероятная песня крутой певицы", - сказала Юлия Санина.

Как отреагировали поклонники

"Крутые, драйвовые, энергичные"

"Вы всегда вдохновляете. Сил всем нам"

"Ждем живое выступление вместе с Гайтаной"

"Крутое исполнение. Эта песня зазвучала по-новому"

"Вау, это просто кайф. Спасибо за ваше творчество"

Напомним, Дима Монатик перевел свой хит "УВЛИУВТ" на украинский язык.

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