13 ноября 2022 года в Дюссельдорфе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2022, во время которой выступила и украинская группа Kalush Orchestra.
Триумфатором стала американская певица Тейлор Свифт. Она получила награду сразу в трех номинациях - "Лучшая артистка", "Лучшее видео", "Лучшая поп-исполнительница".
Также одну из главных наград получила эпатажная Ники Минаж за песню "Me Porto Bonito", которую она исполнила вместе с Super Freaky Girl Bad Bunny и Chencho Corleone.
Список победителей MTV Europe Music Awards 2022
- "Лучшая песня" – Ники Минаж (Me Porto Bonito)
- "Лучшее видео" – Тейлор Свифт (All Too Well)
- "Лучший артист" – Тейлор Свифт
- "Лучшая коллаборация" – David Guetta, Bebe Rexha (I'm Good)
- "Лучшая поп-исполнительница" – Тейлор Свифт
- "Лучший новый артист" – Seventeen
- "Лучший исполнитель K-Pop" – Lisa
- "Лучшая латинская музыка" – Anitta
- "Лучший хип-хоп исполнитель" – Ники Минаж
- "Лучший электронный артист" – David Guetta
- "Лучший рок-исполнитель" – Muse
- "Лучшая альтернативная музыка" – Gorillaz
- "Лучшие фанаты" – BTS
- "Лучшее видео изменений" – Сэм Смит ft. Ким Петрас (Unholy)
- "Лучший перформанс в метавселенной" – BLACKPINK The Virtual
Напомним, ранее Настя Каменских и Артем Пивоваров зажгли новым треком "Там у тополі".