Певица получила больше всего наград.

13 ноября 2022 года в Дюссельдорфе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2022, во время которой выступила и украинская группа Kalush Orchestra.

Триумфатором стала американская певица Тейлор Свифт. Она получила награду сразу в трех номинациях - "Лучшая артистка", "Лучшее видео", "Лучшая поп-исполнительница".

Также одну из главных наград получила эпатажная Ники Минаж за песню "Me Porto Bonito", которую она исполнила вместе с Super Freaky Girl Bad Bunny и Chencho Corleone.

Список победителей MTV Europe Music Awards 2022

"Лучшая песня" – Ники Минаж (Me Porto Bonito)

"Лучшее видео" – Тейлор Свифт (All Too Well)

"Лучший артист" – Тейлор Свифт

"Лучшая коллаборация" – David Guetta, Bebe Rexha (I'm Good)

"Лучшая поп-исполнительница" – Тейлор Свифт

"Лучший новый артист" – Seventeen

"Лучший исполнитель K-Pop" – Lisa

"Лучшая латинская музыка" – Anitta

"Лучший хип-хоп исполнитель" – Ники Минаж

"Лучший электронный артист" – David Guetta

"Лучший рок-исполнитель" – Muse

"Лучшая альтернативная музыка" – Gorillaz

"Лучшие фанаты" – BTS

"Лучшее видео изменений" – Сэм Смит ft. Ким Петрас (Unholy)

"Лучший перформанс в метавселенной" – BLACKPINK The Virtual

Напомним, ранее Настя Каменских и Артем Пивоваров зажгли новым треком "Там у тополі".

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