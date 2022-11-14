13 ноября 2022 года в Дюссельдорфе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2022, во время которой выступила и украинская группа Kalush Orchestra.

Триумфатором стала американская певица Тейлор Свифт. Она получила награду сразу в трех номинациях - "Лучшая артистка", "Лучшее видео", "Лучшая поп-исполнительница". 

Также одну из главных наград получила эпатажная Ники Минаж за песню "Me Porto Bonito", которую она исполнила вместе с Super Freaky Girl Bad Bunny и Chencho Corleone.

Список победителей MTV Europe Music Awards 2022

  • "Лучшая песня" – Ники Минаж (Me Porto Bonito)

  • "Лучшее видео" – Тейлор Свифт (All Too Well)

  • "Лучший артист" – Тейлор Свифт
  • "Лучшая коллаборация" – David Guetta, Bebe Rexha (I'm Good)

  • "Лучшая поп-исполнительница" – Тейлор Свифт
  • "Лучший новый артист" – Seventeen
  • "Лучший исполнитель K-Pop" – Lisa
  • "Лучшая латинская музыка" – Anitta
  • "Лучший хип-хоп исполнитель" – Ники Минаж
  • "Лучший электронный артист" – David Guetta
  • "Лучший рок-исполнитель" – Muse
  • "Лучшая альтернативная музыка" – Gorillaz
  • "Лучшие фанаты" – BTS
  • "Лучшее видео изменений" – Сэм Смит ft. Ким Петрас (Unholy)

  • "Лучший перформанс в метавселенной" – BLACKPINK The Virtual

Напомним, ранее Настя Каменских и Артем Пивоваров зажгли новым треком "Там у тополі".

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