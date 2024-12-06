TAYANNA написала саундтрек для праздничной резиденции Санты

Премьера песни "Диво", которая стала официальным саундтреком проекта "Резиденция Санты", состоялась в День святого Николая. Праздничная локация - подарок детям от создателей шоу "Вартові Мрій".

TAYANNA признается, что декабрь для нее - сказочный период. Ведь это время новогоднего настроения, которое мы проживаем с улыбкой от первого снега и предчувствием чего-то особенно радостного, яркого, долгожданного.

"Работая над песней, мне захотелось добавить в мелодию и гармонию немного доброты и семейного уюта. Мы все сейчас ждем чуда, которое вот-вот должно произойти, подарив нам мир. А дети в это время хотят радости, подарков от святого Николая, магии новогодней атмосферы, радости и исполнения желаний", - делится певица.

Песня "Чудо" создает рождественское настроение с первых секунд. Композиция напоминает, что стоит всегда мечтать и верить в сказку.

"Мы искали певицу, которая напишет не просто рождественскую песню, а создаст настоящую новогоднюю классику. Этот удивительный саундтрек с первых нот понравится гостям нашей Резиденции. TAYANNA перенесла в "Диво" свою теплоту и смогла передать всю магию рождественских праздников", - рассказывает Олег Критский, СЕО компании Stage Show.

В этом году Санта снова открыл двери своей Резиденции всем, кто верит в чудеса. Добрейший волшебник и его помощники с помощью сказочного портала перемещений решили показать чудодейственный процесс создания подарков. Но чудо оказалось под угрозой, и сказочным героям нужна помощь.

Партнеры проекта - 1+1 media и Киевстар ТВ.

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