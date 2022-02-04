Реюнион группы произошел в 2018-м году.

Британская женская поп-группа Spice Girls распалась спустя четыре года после воссоединения.

Как сообщает таблоид The Sun со ссылкой на свои источники, группа распалась из-за вспышки коронавируса.

"Все шло блестяще, но Covid убил импульс. В повестке дня ничего нет, и они сосредоточены на своих делах", - говорится в сообщении.

Реюнион группы произошел в 2018-м, кульминацией которого стали аншлаговые концерты на стадионе Уэмбли, несмотря на отсутствие одной из участниц - Виктории Бекхэм.

Читайте такжеЛегенды рока вернулись: RHCP выпустили новый сингл с клипом, скоро выйдет альбом (видео)Инсайдер добавил, что певицам понравилось возвращаться на сцену, и это возродило их любовь к выступлениям, однако несколько лет изоляции дали о себе знать, хотя тур 2019 года и собрал 700 000 фанатов на выступлениях группы.

Spice Girls образовались в 1994 году. В состав группы вошли Мелани Браун, Виктория Адамс (сейчас Бекхэм), Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц начала сольную карьеру, группа распалась.

Напомним, победители "Евровидения-2021" Måneskin приняли решение перенести все концерты, запланированные на 2022 год, из-за пандемии коронавируса.

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