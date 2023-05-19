По факту "злостного нарушения" полиция начала проверку заведения, где произошел инцидент.

В Краснодаре (РФ) "зажигали" под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Україна" в местном караоке-клубе. Продолжается проверка полиции.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, экстремально скоротать вечер решили посетители караоке-клуба "Ля Мажор". Компания задорно горланила "Ще не вмерла Україна" и танцевала.

Затем в караоке-клубе заявили, что звукорежиссер включил песню Сердючки "на автомате".

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"Мы принципиально в клубе не даем гостям петь песни на украинском языке. С песней "Гулянка" Верки Сердючки звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральны. Как только раздался припев на украинском с недопустимым содержанием, песня была остановлена. Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому на автомате ее включил", - пояснили в заведении.

Больше Сердючку в "Ля мажоре" пообещали не включать.

Россияне обожают Сердючку

Как сообщал УНИАН ранее, за песню Сердючки "прилетело" мужу в Москве. Он слушал ее в машине, но это не понравилось российским "правоохранителям".

Потом в России довольно интересно отметили детский праздник. Маленькие жители страны-агрессорки вместе со взрослыми танцевали под песни Верки Сердючки.

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