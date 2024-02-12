Звезда не прекращает удивлять поклонников.

Американская певица Бейонсе недавно порадовала поклонников новыми композицами. Также звезда впервые рассказала о выходе очередного альбома из ее трилогии "Renaissance", который увидит мир уже в марте. Об этом пишет издание The Guardian.

Интересно, что новые песни под названиями "16 Carriages" и "Texas Hold Em" написаны в стиле кантри. К ним были выпущены обложки, на которых Бейонсе позирует в ковбойской шляпе.

Впечатляющие и откровенные образы звезды уже успели оценить поклонники в сети.

Кстати, именно музыкальное направление кантри стало главным и в первом, и во втором альбоме "Renaissance" еще в 2022 году. О своей трилогии пластинок звезда написала так:

"Этот трехактный проект был записан в течение трех лет во время пандемии. Время покоя, но также и время, которое я считаю самым креативным".

Интересно, что тогда ее тур в поддержку альбомов собрал 579 миллионов долларов. Впоследствии был показан фильм под названием "Ренессанс: фильм Бейонсе" в кинотеатрах США в ноябре прошлого года и понравился поклонникам звезды. Поедет ли певица сейчас в новый тур - она пока не рассказывает.

Напомним, ранее стало известно, что Бейонсе выпустила трек-сюрприз.

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