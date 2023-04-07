В клипе можно увидеть Иванну Сахно.

Ирландский музыкант Hozier выпустил клип на новую песню. В видео о войне снялась голливудская актриса украинского происхождения - Иванна Сахно.

В клипе на песню Eat Your Young она сыграла жену музыканта. Мужчина, по сюжету, уходит на войну, а затем возвращается домой с травмами и увечьями. А жена помогает ему начать новую жизнь.

На своей странице в Instagram Сахно уже поделилась кадрами из клипа. Она поблагодарила команду за работу и отметила, что во время съемок сердца актеров слились воедино.

"Я умираю от голода, дорогая. Позволь мне прикоснуться к чему-нибудь, позволь мне обхватить мир зубами. Начни резать, дорогая. Я хочу почувствовать запах готовящегося ужина, я хочу почувствовать, как края начинают гореть. Дорогая, я хочу помчаться с тобой наперегонки", - поется в новой песне.

Клип понравился фанатам. За день он собрал более 500 тысяч просмотров. В комментариях пользователи пишут, что их поразила глубина сюжета. Многие также отметили, что на фоне полномасштабной войны в Украине такие видео вызывают слезы.

Новый клип Hozier

Кто такая Иванна Сахно

Украинка Иванна Сахно родилась в Киеве. В 2013 году, когда ей было 15 лет, она переехала в США вместе со своими родителями. Актриса известна своей ролью в голливудском блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание".

Сахно поддерживает Украину и выступает против российской агрессии. Актриса рассказывала, что ее папа и крестные сейчас живут в Киеве, одна бабушка в Карпатах, другая - осталась в Крыму.

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