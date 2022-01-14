Над клипом "Won't Stand Down" работала украинская команда.

Известная британская рок-группа Muse выпустила клип "Won't Stand Down", снятый украинской командой с украинскими актерами.

Ролик опубликован на YouTube-канале группы.

"Won't Stand Down" - первый сингл из будущего девятого студийного альбома Muse, у которого пока нет названия. Это первая их музыкальная работа за последние три года - восьмой альбом группы "Simulation Theory" вышел в ноябре 2018 года.

Новая работа ознаменовала возвращение к более тяжелому звучанию группы, знакомому по его ранним работам.

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По замыслу клипа, главная героиня переживает катарсис и превращается в божество. Ее роль исполнила украинская актриса Наталья Зозуля. В клипе она появляется в маске с лицом фронтмена группы Мэтью Беллами.

За съемочные процессы отвечала украинская команда, продакшном занимался проект Production Shelter. Сами съемки проходили в Киеве в прошлом месяце.

Режиссером клипа стал Джаред Хоган. Он поблагодарил украинскую команду за то, что они "хорошо заботились и дали возможность чувствовать себя в Киеве как дома". В соцсетях Muse поделилась обложкой своей новой видеоработы.

А режиссер выложил бэкстейдж-кадры.

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