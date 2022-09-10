В клипе снялась звезда сериала "Школа" Мария Кондратенко, которая летом прославилась благодаря своей песне "Ванька-встанька".

В последнее время лидирующую позицию во многих музыкальных чартах занимает песня "Ластівки". Сейчас на нее появился креативный кавер. Ролик был опубликован на YouTube-канале "Чоткий паца". В кавере поется о том, каким бы прекрасным был мир без русни.

"Привет всем четким! Давно на нашем канале не выходило видео, потому что сами понимаете, как непросто в таких условиях делать для вас контент. Но мы вернулись! "Чоткий паца" активно вовлекается в информационно-психологический фронт борьбы с оккупантом. Наше оружие – это юмор! Давайте высмеивать врага, а не бояться его", - сказано в описании к композиции.

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"Ребята, это не пародия, это настоящее удовольствие!", "Вааааааау.... Сложно передать мой восторг от этого трека. Это непревзойденно!!! В смысле юмора, смыслов, которые вы заложили, актеров, отсылок", "В этом клипе мечты буквально каждого украинца! Очень благодарен за ваши старания! Слава Украине", - написали комментаторы.

Напомним, Полякова спела о победе и показала в своем клипе Мариуполь. В кадр попали и другие города, которые артистка посещала в рамках гастрольных туров до полномасштабного вторжения РФ.

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