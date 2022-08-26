Данная музыкальная работа была создана в рамках проекта исполнителя "Твои стихи, мои ноты".

26 августа Артем Пивоваров и Оля Полякова выпустили совместную песню "Тішся". Эта работа стала частью культурного проекта Артема "Твои стихи, мои ноты". Так, согласно задумке проекта, он с известными украинскими исполнителями поет песни, где музыку пишет сам, а слова берет из творчества известных писателей. Например, в основу "Тішся" положено стихотворение Леси Украинки.

Ранее у Артема Пивоварова уже был дуэт с Надей Дорофеевой и Златой Огневич. Его совместная композиция с Огневич получила название "До весни", а с Дорофеевой - "Думи".

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"Леся Украинка сделала большой вклад в развитие культуры, способствовала формированию важных ментальных черт украинцев. Поэтому я не мог обойти вниманием эту выдающуюся фигуру в проекте "Твої вірші, мої ноти". Ее творчество несет в себе национальную идею, в частности, напоминает о ценности воли и силы духа. Сейчас мы транслируем эту идею на весь мир. Как бы трудно ни было, не прекращаем мечтать, не ограничивая полет своих мыслей. И эту внутреннюю свободу мы должны сохранить и передать следующим поколениям", - прокомментировал свое новое творение Пивоваров.

Полякова добавила, что данной песней она обращается и к детям, и ко взрослым с напоминанием не забывать радоваться каждому мгновению.

Напомним, Джамала довела до слез песней о конце войны.

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