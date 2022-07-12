Пока неизвестно ни название песни, ни дата ее презентации. Однако фаны уже в ожидании.

Известная украинская певица Оля Полякова готовит дуэтную композицию с Артемом Пивоваровым. Она назвала это "крутой коллабой".

Об этом артистка рассказала в эфире "Сніданку з 1+1", отвечая на вопрос ведущего Егора Гордеева.

"Ой, будет такая крутая коллаба, я даже уже песню слушала. Это будет очень классный, очень мощный молодой певец", - заинтриговала сначала Полякова.

А потом подтвердила догадки ведущих и сказала, что да, действительно, это будет Артем Пивоваров.

"Он очень мощный, крутую музыку сделал, трек будет классным. Я больше не буду ничего говорить, сами все услышите. Завтра мы снимаем клип", - добавила Оля.

При этом исполнительница не рассказала, когда поклонникам ждать выхода песни.

Ранее мегапопулярный украинский певец Артем Пивоваров презентовал новую песню "Ой, на горі". Композиция вышла в рамках проекта артиста "Твои стихи, мои ноты", где он за основу берет стихи украинских поэтов и создает на них песни.

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